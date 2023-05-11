中國走線人談美國夢：到哪都底層

在丁胖子廣場，隨處可以看到政治庇護、臨時工卡等廣告信息。（世說新聞團隊拍攝）

近日從中國走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯 成熱門地之一，這些走線人在洛杉磯首站通常是位於蒙特利公園市的丁胖子廣場，許多人笑稱此處為「新手村」，儘管來到美國未必賺得多，但受訪的走線人甘願的說：「到哪都是底層人。」

連江職業介紹所內，來找工作的走線人們絡繹不絕。（世說新聞團隊拍攝）

記者走訪了一家服務走線人的職業介紹所，並從幾位偷渡客 了解了他們走線的原因、路線和目前的生活狀況，發現有人已悔不當初，也有人仍奔著「美國夢」前行。

在丁胖子廣場，隨處可以看到政治庇護、臨時工卡等廣告信息，以及拎著大包、小包的走線人。他們或盤踞在一起，談論找工作話題；或通過電話，向友人詢問住房、生活訊息等。走訪連江職業介紹所，職介所的陳老闆表示，目前每天有約20到30名走線人來這裡找工作，這種走線人增多的情況，其實已持續近一年。

一位30多歲的湖北人，在中國曾從事建築工作，收入還不錯。突然某一天，這位建築小哥看了整夜宣傳走線的視頻，就熱血沸騰決定要來美國闖蕩。他雖然在中國有建築工作經驗，但在美國卻不適用，只能從事最基礎的苦力工作。

陳老闆誠懇建議說，不要輕信某些自媒體的虛假宣傳，他們目的往往並不單純：或許為了賺流量錢，或許是為了賺走線人的諮詢費和介紹費。

在職介所，採訪團隊遇見一位來自湖北的小哥，剛到洛杉磯未滿一周，此前他在移民監待了六天，回憶起在監獄的時光，湖北小哥覺得還不錯，空間算寬敞，早上甚至能吃牛肉漢堡。湖北小哥的路線是先從中國大陸飛土耳其，然後輾轉南美、中美的一眾國家並穿越雨林，最後從墨西哥 入美，因為是自助（DIY）的行程，花費僅3萬6000人民幣。

走線路上，湖北小哥見證了許多人情冷暖，他曾目睹有人帶著還在襁褓中的嬰兒走線，令人感慨萬千。被問到來美是否有落差，小哥笑言「反正在哪都是底層」。

一位來自山西的小哥表示，自己也是從墨西哥入境，花費約5萬。因為疫情，他在中國大陸近三年都沒有賺到錢，後來通過抖音了解到走線出國賺錢的路子，想來美國試試運氣。山西小哥表示自己在來之前，已經做好心理準備，並說到「我都不怕死，更不會怕餓」。

兩位小哥目前都住在丁胖子廣場附近的家庭旅館，每個房間有五、六人，床位價格為15到20元一晚。他們都仍在努力找工作中，並表示最近願意招走線人的老闆變少，希望能得到更多信任和幫助。

丁胖子廣場的業者大多對走線人的印象還不錯，一家雜貨店的老闆透露，相比附近愛惹事的遊民，這些人只是踏踏實實地找工作，看起來很珍惜在美國的生活，希望他們得償所願。

影音製作：世說新聞團隊