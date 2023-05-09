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聖蓋博市可「自行起訴」輕罪犯 可望減少社區犯罪

記者王若然／聖蓋博報導
聖蓋博市議會二讀通過法條，允許城市自行起訴輕罪。（視頻截圖）
聖蓋博市議會二讀通過法條，允許城市自行起訴輕罪。（視頻截圖）

洛杉磯聖蓋博市（San Gabriel）近日通過決議，對於城市內發生的某些輕罪（misdeanor），如果洛杉磯縣檢察長辦公室（The Los Angeles County District Attorney's Office）不予起訴，聖蓋博市將自行立案起訴。

聖蓋博市在5月2日例會以5比0全票通過二讀決議，對發生在聖蓋博市的一些輕罪，如果洛杉磯縣檢察長辦公室不予起訴，聖蓋博市的市府律師（city attorney）將自行起訴。這些輕罪類別包括：用過激方式乞討（Aggressive Panhandling）、擅闖民宅或商家進行搶劫（Trespassing and Loitering）、非法搭帳篷（Unlawful Camping）、製造噪音（Amplified Sound）以及破壞公物或私有財產（Vandalism）。

根據聖蓋博市官網，洛杉磯縣檢察長的特別指令 (Special Directive 20-7)，對許多輕罪採取「拒絕起訴」。而聖蓋博市所有的犯罪起訴全部依賴洛縣檢察長辦公室，這造成了聖蓋博市大部分輕罪的犯罪人無法被起訴。

近幾年，和周邊其他城市一樣，聖蓋博市的犯罪率有所上升。而聖蓋博市近日通過這項決議，有助於減少社區和商業區的犯罪。雖然這些案子都屬於輕罪，但都關乎民眾的生活質量。

目前這項決議的具體花費尚不清楚，聖蓋博市府將在2023至2024財年預留25萬元用於執行該決議。

由洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）簽署，2020年12月生效的特別指令，規定某些輕罪，包括擅闖私人領域、洗劫（loitering）、拘捕等輕罪，除非特別情況，一律不得起訴。該指令導致許多盜竊、搶劫犯無法被起訴，以致反覆犯案，民眾和商家苦不堪言，洛杉磯縣並因此有35個城市表態：對洛縣檢察長賈斯康「沒信心」。

聖蓋博市府經過調查顯示，在洛縣檢察長特別指示令下，城市縱火案明顯上升，包括垃圾桶縱火，樹木縱火案等。甚至聖蓋博大劇院在2020年7月也被縱火，因此城市有責任保護居民財產、歷史遺物。

聖蓋博市市議員丁言愉（Tony Ding）表示，據他了解，聖市應該是少數制定法條，自行起訴輕罪罪犯的城市之一。他表示，目前該決議是否能給城市帶來明顯的治安改善還未知，先試著執行一年再看。不過該決議可以讓聖蓋博市民生活更加安心，安全更有保障。

據了解，目前在洛杉磯，由哪個檢察機關處理案件，取決於犯罪發生地，以及犯罪是重罪（Felony）還是輕罪（misdemeanor）。 洛杉磯縣檢察長辦公室處理所有重罪的起訴，而洛杉磯縣有一些城市設有獨立的城市檢察官辦公室，負責處理城市範圍內發生的輕罪起訴；這些城市一般來說人口較多，包括洛杉磯市、巴沙迪那市、布班克、長堤和托倫斯等。 如果該市沒有市檢察官（City Prosecutor），輕罪起訴將由洛杉磯縣檢察長辦公室處理。 洛縣檢察長辦公室還處理發生在洛杉磯縣縣屬地的違法行為。

聖蓋博 洛杉磯 洛縣

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