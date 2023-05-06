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研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

員工出事 賠的恐比被偷的多

記者邵敏／洛杉磯報導

追小偷卻被公司解雇，乍聽之下似乎無理，可是實務上，公司寧願賠點小錢，也不願意員工冒生命危險，因為從雇主角度看，若員工受重傷，都可能帶來高額賠償。

洛杉磯華人律師劉龍珠建議華人員工如果遇到此類事件，千萬不能逞強追小偷、劫匪，一定要遵守公司規章制度。 「裝孫子，破財消災絕對是有道理的，因為命永遠比錢財重要。」

劉龍珠舉例指出，銀行也有類似員工守則，如果遇到劫匪搶銀行，員工絕對不能勇鬥歹徒，如果員工與歹徒對抗反而會被解雇。

對於Big Lots解雇兩名經理的事件，風險管理顧問Mike Jelletich 表示，員工認為盜竊案件發生時，他們有責任挺身而出，然而從雇主角度看，他們不希望雇員受傷，任何一名警衛、收銀員的受傷，都會帶來高額賠償。

根據加州法律，當雇員在工作中受傷時，雇主的保險公司可以對員工的賠償負責，例如醫療、暫時殘疾、永久殘疾和職業再培訓，即使傷害是由於第三方故意行為造成，保險公司也可能承擔賠償責任。

但劉龍珠表示，很多保險公司的賠償金額都有上限，同時也有具體規定，比如前提是員工不能主動去追嫌犯，因此， Big Lots解雇兩名勇追小偷的經理，此舉完全可以理解。

保險 華人 加州

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