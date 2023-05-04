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反對永久遊民收容站 哈岡華人5月4日嗆聲

記者啟鉻／哈仙達岡報導
記者會上，張國興(左起)、方孝偉、鄧洪、莊佩源等社區領袖輪流發言。（記者啟鉻／攝影）
記者會上，張國興(左起)、方孝偉、鄧洪、莊佩源等社區領袖輪流發言。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣府計畫將縣屬地哈仙達岡（ Hacienda Heights ）一處臨時庇護站，變成永久遊民收容中心，並訂5月4日在哈岡社區中心舉行說明會。哈岡華人協會2日午後舉行記者會，會長方孝偉、副會長張國興、知名律師鄧洪、羅省中華總商會主席莊佩源等社區領袖，呼籲居民勇敢站出來，發出抗議聲音，維護合法權益。

同時，希望民眾簽署請願書，要求管理部門提供一系列配套措施，確保當地社區居民生活和安全不受影響。

方孝偉表示，在哈岡社區中心5月4日舉辦的說明會上，前身為汽車旅館Motel 6的「七街村」（7th Ave. Village）遊民臨時庇護站，可能會變成永久的遊民收容中心。2017年立法通過遊民計畫的經費，從本地居民產業稅徵收，每年高達逾3億5000萬元，但並未提供居民在治安上的幫助。自計畫開始到現在，當地居民也未收到正式通知，過程缺乏透明度，令人氣憤，後果非常嚴重。

他強調，一旦變成永久遊民收容中心，必然對學區、治安、房產價值及民眾生活品質造成負面影響。如果任其繼續，華人居住的城市就會「兵敗如山倒」，呼籲當地華人及周邊城市華人，到社區說明會表達抗議。

張國興指出，遊民需要關照，但配套設施是否完善？所以要維護合法權益，必須發聲。兩年前，哈岡學區曾計畫將設施出租，提供遊民洗浴及食品發放等項目，正是社區華人激烈請願抗議，縣府才擱置了場地租約案。如果大家不在5月4日社區說明會表達激烈抗議，一旦通過設立永久遊民收容中心，再要表達抗爭可能就沒有機會了。

他痛心地說：「縣屬地哈岡如同孤兒一樣，若想拿掉我們的器官，也需要問問我們是否同意！」提醒大家，5月4日社區說明會上，只有一個小時，是居民把握發聲的機會，不要錯過。

鄧洪表示，哈岡遊民收容中心僅是開始。洛杉磯市政府現在給所有遊民提供免費公交服務，還額外提供費用，目的是將市中心遊民疏散到別處。隨著各處遊民數量增加，如何規畫流程制定配套方案非常重要，比如設立聯合戒毒中心、精神疾病治療等機構。而直接改造酒店成為遊民庇護所，無法解決根本問題，只會導致當地犯罪率增加、治安惡化。

莊佩源也表示，大家一定要努力、團結，這不是單單哈岡社區的問題，希望縣府能聽到大家的聲音！

在哈岡設立永久遊民收容中心說明會，5月4日（周四）午後6至7時在哈岡社區中心舉行，地址：1234 Valencia Ave. Hacienda Heights, CA 91745 。哈岡華人協會呼籲關心此話題的民眾能到場，為自己和後代生活環境發出聲音。也請大家簽署請願書：https://www.change.org/HHhomelesscenter，以實際行動保護家園。

遊民 華人 庇護

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