聯合國兒童基金會副總裁 訪問慈濟

聯合國兒童基金會全球事業夥伴關係部門副總裁戈德曼（中）在慈濟美國總會執行長曾慈慧（右）陪同下參訪慈濟美國總會。（慈濟美國總會提供）

「聯合國兒童基金會」（UNICEF）全球事業夥伴關係部門副總裁戈德曼（Leslie Goldman, Vice President of Global Causes Partnerships at UNICEF），日前自紐約來南加州 拜會慈濟美國總會、慈濟美國教育 基金會與美國慈濟醫療基金會，深入瞭解慈濟扎根美國33年來，提供社區弱勢族群慈善、醫療、教育、人文等服務成效。

慈濟美國總會執行長曾慈慧全程陪伴萊斯利參訪。萊斯利首先訪問慈濟美國總會，一邊品嚐園區供應的素食午齋，一邊與曾慈慧交流在烏克蘭、土耳其、非洲等急難救助工作的經驗與心得。

餐後，萊斯利特別先到總會園區佛堂禮佛，參觀法華道了解證嚴法師創辦慈濟的緣由，與即將屆滿57週年的慈濟，在全球力行慈善、醫療、教育、人文、國際賑災、骨髓捐贈、環保、社區志工的慈悲印記。結束參訪前，萊斯利在靜思書軒見證慈濟變廢為寶的「大愛感恩科技」產品如何用於慈濟國際賑災與社區慈善。

聯合國兒童基金會全球事業夥伴關係部門副總裁戈德曼（右）參訪慈濟美國教育基金會、核桃慈濟小學與慈濟核桃大愛幼兒園。（慈濟美國總會提供）

萊斯利第二站前往慈濟核桃 教育園區，由慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰陪同，深入了解慈濟品格教育如何規畫與執行。看到慈濟小學學童於園區內的「生命科學農場」，進行戶外動態的孝親春耕課程時，萊斯利讚揚慈濟教育團隊用心設計教案，融入生動的蔬果培育實作，不僅可讓學童學習到自然科學，更學習到責任心與感恩心。慈濟核桃大愛幼兒園的孩童們以可愛笑容歡迎貴賓到訪，學童們贈送手繪卡片與慈濟竹筒給她，並邀請萊斯利加入日存善念的行列。

聯合國兒童基金會全球事業夥伴關係部門副總裁戈德曼（中）參訪美國慈濟醫療基金會聽取執行長鄧博仁醫師（左）簡報。（慈濟美國總會提供）

最後一站，萊斯利來到「慈濟阿罕布拉醫療中心」（Tzu Chi Health Center -Alhambra）參觀，並聽取美國慈濟醫療基金會執行長鄧博仁醫師的簡報。參訪各科室診間時，萊斯利對慈濟提供中醫針灸治療與科學中藥非常感興趣。稍後鄧博仁著重介紹慈濟在南加州三家醫療中心晉升為「聯邦標準的醫療中心」（Federally Qualified Health Centers Look-Alike，簡稱FQHC Look-Alike）後，肩負起服務地區低收家庭的使命；此外，慈濟人醫療志工團隊更定期走入低收社區與偏鄉，提供免費的社區義診服務，且隨時準備為重大災難啟動國際醫療援助項目。

佛教慈濟基金會2010年成為聯合國「經濟及社會理事會」下具備特殊諮詢地位的非政府組織單位（NGO in Special Consultative Status with UN ECOSOC）。