聯合國兒童基金會副總裁 訪問慈濟

「聯合國兒童基金會」(UNICEF)全球事業夥伴關係部門副總裁戈德曼(Leslie Goldman, Vice President of Global Causes Partnerships at UNICEF),日前自紐約來南加州 拜會慈濟美國總會、慈濟美國教育 基金會與美國慈濟醫療基金會,深入瞭解慈濟扎根美國33年來,提供社區弱勢族群慈善、醫療、教育、人文等服務成效。

慈濟美國總會執行長曾慈慧全程陪伴萊斯利參訪。萊斯利首先訪問慈濟美國總會,一邊品嚐園區供應的素食午齋,一邊與曾慈慧交流在烏克蘭、土耳其、非洲等急難救助工作的經驗與心得。

餐後,萊斯利特別先到總會園區佛堂禮佛,參觀法華道了解證嚴法師創辦慈濟的緣由,與即將屆滿57週年的慈濟,在全球力行慈善、醫療、教育、人文、國際賑災、骨髓捐贈、環保、社區志工的慈悲印記。結束參訪前,萊斯利在靜思書軒見證慈濟變廢為寶的「大愛感恩科技」產品如何用於慈濟國際賑災與社區慈善。

萊斯利第二站前往慈濟核桃 教育園區,由慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰陪同,深入了解慈濟品格教育如何規畫與執行。看到慈濟小學學童於園區內的「生命科學農場」,進行戶外動態的孝親春耕課程時,萊斯利讚揚慈濟教育團隊用心設計教案,融入生動的蔬果培育實作,不僅可讓學童學習到自然科學,更學習到責任心與感恩心。慈濟核桃大愛幼兒園的孩童們以可愛笑容歡迎貴賓到訪,學童們贈送手繪卡片與慈濟竹筒給她,並邀請萊斯利加入日存善念的行列。

最後一站,萊斯利來到「慈濟阿罕布拉醫療中心」(Tzu Chi Health Center -Alhambra)參觀,並聽取美國慈濟醫療基金會執行長鄧博仁醫師的簡報。參訪各科室診間時,萊斯利對慈濟提供中醫針灸治療與科學中藥非常感興趣。稍後鄧博仁著重介紹慈濟在南加州三家醫療中心晉升為「聯邦標準的醫療中心」(Federally Qualified Health Centers Look-Alike,簡稱FQHC Look-Alike)後,肩負起服務地區低收家庭的使命;此外,慈濟人醫療志工團隊更定期走入低收社區與偏鄉,提供免費的社區義診服務,且隨時準備為重大災難啟動國際醫療援助項目。

佛教慈濟基金會2010年成為聯合國「經濟及社會理事會」下具備特殊諮詢地位的非政府組織單位(NGO in Special Consultative Status with UN ECOSOC)。