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帳戶多7萬？ 聖地牙哥老夫婦遭詐騙 匯回對方自虧6.8萬

聖地牙哥訊
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

近日，聖地牙哥洋邊市（Oceanside）一對老夫婦被騙近7萬元。

根據ABC報導，今年2月，比斯利（Marc Beardsley）富國銀行（Wells Fargo）的支票帳戶（checking account）突然多了7萬元。比斯利說，當時騙子打電話說，不小心轉了7萬元到他的帳戶上，他只需歸還6萬8000元，剩下的2000元就當是對其造成不便的賠禮。

比斯利就這樣轉了6萬8000元給一個海外帳戶後，才後知後覺被騙了。

根據比斯利的說法，當時騙子進入他的帳戶，將其存款帳戶（saving account）的7萬元轉至支票帳戶。比斯利的妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）在採訪中表示，丈夫當時太慌張，並未查看其存款帳戶的數額變動，但其實那7萬元是自己的錢。當時騙子一直打電話催著還款，給比斯利施壓。

對此，這對夫婦的兒子Tod Beardsley對富國銀行有些忿忿不平。他認為客戶在進行巨額匯款時，銀行應該要對客戶進行確認。

比斯利不確定這筆錢是否還能被追回，但他們希望將故事講出來，以警醒他人。

富國銀行對此事發表聲明，「詐騙是讓全行業頭疼的問題。我們不想看到任何人變成詐騙的受害者。我們對經濟詐騙很重視。銀行在進行一系列措施預防這類悲劇的發生，包括普及詐騙方式的教育。我們對此事進行了詳細的調查，並把調查結果告知客戶，我們在此事上，沒發現員工有任何工作疏漏。」

對於如何避免被詐騙，富國銀行分享幾點措施，包括家庭成員間多溝通，特別是年輕人要多和老人普及如今的詐騙信息；多和家裡人聯繫。老人生活的閉塞也會成為被詐騙的因素。

詐騙 支票 教育

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