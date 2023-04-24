為1000元劫殺老婦 NBA球星雷納德 胞姊判囚終身

圖為兩名被告威廉絲（右）與湯瑟爾（左）。（河濱縣警局提供）

兩名非裔女子三年前在內陸一家大型賭場，為了1000元賭金涉嫌在衛生間劫殺一名八旬老婦。本月21日兩名被告獲判終身監禁，不得假釋。被告之一威廉 絲（Kimesha Monae Williams）是美國職籃洛杉磯快艇 （LA Clippers）頭號大將雷納德（Kawhi Leonard）的姊姊。

兩名被告均是河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）居民，分別是39歲威廉絲和42歲湯瑟爾（Candace Tai Townsel），均有在內陸多家賭場長期偷竊犯罪前科。此次犯案一個月後，於2023年2月被控犯有謀殺、搶劫和虐待老人罪，並附加獲加重罪名，被指控實施謀殺及搶劫。被告威廉絲在法庭由辯護律師發布一項聲明，稱她並未殺死任何人，另一被告湯瑟爾沒有聲明。

這場慘案發生在2019年8月31日上午約7時30分，位於河濱縣大莊家賭場（Pechanga Resort Casino）。威廉絲和湯瑟爾在賭場尋找作案目標。這時長堤 市居民，84歲的阿灑德（Afaf Assad）與結婚59年的先生、93歲尤安納斯（Youanness)一起走進賭場。阿灑德右手搭在先生手臂上，左手拿著一個亮粉色錢包，裡面有現鈔1000元賭金。

雖然威廉絲和湯瑟爾並不知道錢包內到底有多少錢，但看到兩名年邁老者，認為是可以輕易得手的目標。當阿灑德走進衛生間後，威廉絲隨後跟進，湯瑟爾則在外把風，還阻止一名清潔人員進入衛生間。

據案發時也在廁所隔間的一名女子指證，聽到一聲很重的聲音，然後威廉絲就離開了，與湯瑟爾跑向出口。隨後女子和清潔人員看到受害人阿灑德躺到在地上，頭骨骨折，頭部流血。報警緊急送醫，於四天後在醫院宣布死亡。而受害者的錢包一直沒有找到。

快艇球星雷納德在河濱縣長大，在大學時鋒芒出露，後來成為NBA頂級球星。雷納德的父親Mark，在2008年不幸被謀殺。