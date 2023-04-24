避免大麻煩 搭機不可攜帶

大麻千萬不要帶上飛機。（KTLA）

4月20日是全美大麻日，許多愛好者心中都有個疑問，哪裡能夠安心地呼麻慶祝，答案是「視各州法令為準」。至於帶大麻搭飛機，則是「千萬不要」，因為飛機歸聯邦管轄，聯邦法規仍然視大麻為非法物質，過安檢時可能被TSA人員攔下，引來不必要的麻煩。

同時，美國將休閒用大麻合法化 的還只有21州，在其他各州呼麻可是會遭到判刑的，所以要離開加州 前，最好先確定當地法律。

KTLA指出，聯邦法規仍未將大麻除罪化，因此攜帶大麻，或大麻二酚油（CBD oil）等特定製品，仍然可能被聯邦運輸安全管理局（TSA）的安檢人員攔下。只有四氫大麻酚（THC）含量不超過0.3%，以及經過聯邦食藥局（FDA）核准的製品才能託運或裝在隨身行李中。

運輸安全管理局表示，TSA對大麻菸與油的處理方式不管哪一州、哪個機場都一樣，儘管TSA人員不會特別去搜大麻，不過一旦被發現，旅客要上飛機就得放棄所有權。TSA強調，安檢的主要目的仍是維護飛航安全，避免恐怖攻擊行為，與攜帶危險物品登機。

儘管如此，一旦發現大麻，運輸安全管理局還是會通報當地警方，要怎麼處理則是當地警方的權責。部分機場在安檢區設有棄置箱，旅客放棄大麻菸與油後就可登機，洛杉磯國際機場 在安檢區之外都可以持有大麻，但安檢區內就屬於聯邦管轄範圍，登機就不能帶大麻。