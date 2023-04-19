南加州廣府人聯誼會 表彰「可愛的媽咪」

南加州廣府人聯誼會表彰「可愛的媽咪」。左起：梅寧、胡景行、黃鍾艷珍、陳李碧清、方樹強及陳燦培。（主辦單位提供）

南加州 廣府人聯誼會14日舉辦「可愛的媽咪」表彰會，加州49區眾議員 方樹強、蒙市市議員饒影凡，與逾百僑團首長共同向三位75歲以上的獲獎者送上祝賀。

當天接受表彰的三位「可愛的媽咪」，分別是：饒影凡及陳燦培推薦的胡景行 (Herminia Hu) 、黃嘉音及李健民推薦的黃鍾艷珍 (Jeannie Wong) 、陳雅薇及梁玉霞推薦的陳李碧清 (Pek Lee Chan) 。

加州眾議員方樹強致詞表示，他認識這三位獲表彰的「可愛的媽咪」，其中胡景行是饒影凡的母親，饒影凡競選蒙特利公園市議員及加州主計長時，她都不辭勞苦為女兒助選；黃鍾艷珍活躍於華埠 僑社，她經營的花店為各種活動帶來美麗的花籃，倍添氣氛；陳李碧清經常應邀在活動上獻唱美國國歌，宣示愛國情懷。方樹強表示，感謝廣府人聯誼會舉辦這個有意義的活動，弘揚母愛的偉大。

羅省中華會館主席李金生致詞表示，恭賀中華會館顧問黃鍾艷珍獲表彰，也同時祝賀饒影凡的母親胡景行、陳燦培夫人陳李碧清獲表揚。他表示，這個活動提示大家不要忘記母親的養育之恩及照顧子女時無盡的愛。

洛杉磯華埠大聯盟創會會長馬樹榮致詞表示，疫情過後，廣府人聯誼會接連舉辦各種表彰活動，相當有意義，除了增進會員友誼，更重要是傳揚中華民族傳統孝道，值得鼓勵及支持。

南加州廣府人聯誼會會長陳燦培表示，該會每月都會舉辦一場活動，凝聚會員的友誼，因為每年5月母親節期間，都有相當多的慶祝活動，使母親們相當忙碌，所以提早舉辦此表彰活動，讓大家可以歡愉地參加而不必趕場。該會副會長梁玉霞分別向三位「可愛的媽咪」送上表揚狀。

當天的餘興節目相當豐富，包括：勁樂舞蹈團表演排舞、旗袍秀之《夜上海》、馮國銳領唱《世上只有媽媽好》、魔術、現金抽獎、甘富忠贊助之字畫作義賣等，會場洋溢著節日歡樂。