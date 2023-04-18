社媒危害學生 聖地牙哥2學區加入其他16個學區提告

共有16個學區指控社交平台Facebook、Instagram、Tiktok、Snapchat、WhatsApp、YouTube，Google等科技公司對青少年的影響。（圖片來源：Pexel）

聖地牙哥洋邊市(Oceanside)和科洛納多(Coronado)聯合學區 加入全球其他學區，集體訴訟美國最大社交媒體公司，稱社交平台設計和內容演算法讓青少年上癮，引發焦慮、憂鬱和自殺的念頭。

在洋邊市和科洛納多兩個聯合學區的加入後，上周12日共有16個學區在舊金山(San Francisco)的聯邦法院指控社交平台臉書(Facebook)、Instagram、Tiktok、Snapchat 、WhatsApp、YouTube，和谷歌(Google)等科技公司對青少年帶來負面的影響。

學區在訴狀中表示，這些公司針對未成年並吸引他們使用社交平台的時間，因而助長在新冠疫情之年就流行的青少年心理健康 疾病。原告認為社交平台上「按讚」、評論、獎勵，和顯示已閱讀等功能，會讓用戶沉迷於虛擬世界上的社交和互動，同時也助長與他人比較的心態。

訴訟中還指出，許多研究發現大量使用社交媒體對身心健康、行為，和情緒都有負面的影響。其中包括，憂鬱症、自卑心理、網路霸凌、飲食不均，還有睡眠不足等問題。

代表原告多個學區的律師弗蘭茨(James Frantz)表示，這些社交媒體明顯對國家的未來造成傷害，因為這些公司將利潤擺在兒童心理健康和安全之上，而這些必須停止。面對控訴，科技公司表示已採取措施，並規範平台內容。

Facebook、Instagram，和WhatsApp的母公司Meta表示，該公司已創建數十種工具，包括驗證用戶年齡、限制對未成年展現敏感內容，和具有鼓勵性質的改變。例如，在改變後，家長可以限制孩童使用Instagram的時間，或者有用戶發布冒犯性的評論時，軟體會顯示警告。Meta還表示，所有社交平台將禁止任何宣傳自殺、自殘，還有任何會引起青少年不安的相關主題。

Snapchat的所屬公司Snap的發言人表示，還會人工審核上傳平台的內容，並與心理健康組織合作，會用戶提供需要的資源。另外，Snapchat會鼓勵人們在真實世界與其他人類創造真正的交流。

除了心理健康，這些社交平台也對學校經濟方面有很大的影響。因為有許多學校為了解決學生心理健康和網路霸凌等問題，在心裡輔導上花費大量的金錢。