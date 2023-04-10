平價屋開發難 洛縣一半城市未達標準

南加州地方官員表示，採用「一刀切」的解決方法不僅會破壞城市的形象，也無法從根本上解決問題。（記者趙健／攝影）

為緩解加州 住房壓力推出的「區域住房需求分配」（Regional Housing Needs Assessment，簡稱RHNA）方案，在南加 州地區一直難以落實。 杭廷頓灘市(Huntington Beach)日前再次以四票對三票否決了加州政府對該市住房數量的強制配額。

RHNA是州政府為解決加州住房短缺危機而推行的一項開發計劃。據此規定，加州城市必須建設一定比例平價屋 ，以滿足每個城市不同收入群體的住房需求。對於未能達標的縣市，除了可能面臨巨額罰款外，還可能被限制地方土地使用的決策權，直至該管轄區將其住房規畫水平調整至合格標準。

雖然南加州地區有許多城市未能達標，但很少有像杭廷頓灘市如此公開對抗的態度。今年2月，該市通過一項新的附屬住宅單元(accessory dwelling unit ，簡稱ADU)的申請禁令。 3月，該市又否決了「建築商補救措施法」(builder's remedy law)，該法允許開發商在沒有城市批准的情況下，在任何未能滿足RHNA規定的城市建造住房。杭廷頓灘市的舉措很快招致加州檢察長邦塔(Rob Bonta)提告，稱該市違反了加州住房相關法律。然而，該市並未示弱，立即對州政府提起訴訟，指控RHNA所評估的八年住房計劃，侵犯了該市對財產分區的權利。

其實，RHNA自推出以來，一直遭到許多城市和地方官員的強烈反對。曾任南加州政府協會RHNA評估委員會主席的黃瑞雅表示，州政府推行的RHNA基本上並不現實，特別是對於沿海城市來說，這些住房配額更是難上加難。因為南加海邊城市的住宅本已非常密集，很多地方都已經開發殆盡。更重要的是，沿海城市所有的住房開發項目都需要獲得加州海岸委員會（California Coastal Commission）的批准，該委員會並不在乎城市是否滿足RHNA的要求。

很多華裔官員也表示，採用「一刀切」的解決方法不僅會破壞城市的形象，也無法從根本上解決低收入群體的住房壓力。聖蓋博市副市長吳程遠（John Wu）提出，如果房價只是象徵性降低一些，對於那些真正有房屋需求卻買不起房的居民來說，到底是否有用不得而知。聖瑪利諾市華裔市議員羅經程（Calvin Lo）也表示，加州中部有很多空地，可以去那邊建房，既可以帶動經濟，又能解決住房問題，像現在這樣簡單粗暴地解決方法會破壞城市的特色。