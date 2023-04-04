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華人買中國高價樹苗 10棵全死了 要賣家解答卻被退群

記者啟鉻／洛杉磯報導
受害者在群組發布收到郵寄的果樹苗已發霉。（受訪者提供）
受害者在群組發布收到郵寄的果樹苗已發霉。（受訪者提供）

南加華人社區有眾多園藝愛好者，近日卻爆出買樹苗引起爭議事件，有人在社交群組發帖分享從中國郵寄來的部分果樹樹苗存活率很低，高價買十棵樹苗全部死掉，卻遭賣主惡言惡語的情事。

張女士分享，她近月在果樹銷售群買了十棵果樹，價格不等，平均每棵50元(美元)。收到的果苗卻發霉，諮詢賣家後對方回覆說：沒問題可以養活。可是經過種植，一個月後「全軍覆沒」，存活率為零。

當受害者在群裡要求賣主公開回答解決方式時，卻被要求私聊，可考慮補苗。但買家認為有不少購苗者都遇到同樣問題，呼籲賣家公開在群裡解答，結果被賣家踢出群組。買家於是讓大家相互轉告，減少損失。

張女士所說的賣主來自中國一個大省，自稱從事專業綠植出口。這位陳姓賣主向她說，對於售出的果樹苗，並沒有承諾百分百成活，對於公開這件事並不在意，強調全美國知道了也無所謂。

據了解，賣主的說法是「這個苗子有好多不確定因素，沒有辦法判斷每個苗，到底是什麼情況不發芽。」在雙方爭吵升級後，陳姓賣主說他在美國就有十幾個這樣的群，也發過果樹苗多次，沒有遇到過投訴者。

張女士認為，是賣家發貨的時候沒有處理好，而且估計是沒有發空運，因為空運成本高，如果空運賣家就少賺錢了。海運時間因為較長，就必須在苗根部帶上土，枝頭必須用吸過水的海綿覆蓋，或者吸水報紙也可以。

她強調，運輸中賣家根本沒有做好包裝，不在意果苗是否存活，實際就是不負責任。她認為，一棵苗50美元，屬於高利潤，賣主完全可以提供補苗服務。

一位自稱沐旭的華人則提醒大家，起初大家諮詢購買果苗時，賣主幾乎每問必回覆，賣完後就根本不理。記得2月間收到賣主十棵苗，每棵48元(美元)共計480元。栽植到盆裡後已經一個月，沒有一棵發芽。

不過也有園藝愛好者購買這家果苗後表示並非像有些人說的那樣。一位許女士就說，各植物的品種不同，存活率也不一樣。這個價位存活一半，也是很划算的。她有一次購買山楂樹苗，價格90元，購買後居然成活了，所以很感謝陳老闆。有了這個渠道，感覺可以實現自己種植的夢想。

寄送來的果樹苗無法發芽。（受訪者提供）
寄送來的果樹苗無法發芽。（受訪者提供）
寄送來的果樹苗無法發芽。（受訪者提供）
寄送來的果樹苗無法發芽。（受訪者提供）

華人 南加 利潤

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