無銷售許可、檢疫證明 華人越洋買樹苗 小心觸法

部分華人 園藝愛好者通過群組從中國越洋寄送果樹苗，部分樹苗成活率不高，引發買賣雙方糾紛。華人資深園藝專家認為，美國聯邦及加州 農業法規對外來的植物都有嚴格規定，一旦觸法後果嚴重。

況且華人愛好者對賣方是否有出口銷售許可及植物檢疫證明都不清楚，所以提醒華人不要這樣做，而且更不要將購得的樹苗在群組中轉賣。

根據加州食品與農業管理署(CDFA)提供資訊，將活植物和植物產品，或者未經批准、未經檢查或未經認證的野生或馴養動物(無論寵物還是牲畜)進口或走私到加州，這些活動是不允許的，可能會對加州農業和環境造成潛在的破壞影響。

某些種類的動物、植物、昆蟲和其它生物，包括微生物，不允許進入加州。有些獲准可以進入，但需要進口許可證、健康證書或植物檢疫證書，才能合法進入加州。

根據以上CDFA的資訊，華人園藝愛好者從中國賣家購得果樹苗，進入加州，但對方並未出示任何合法文件，懷疑賣家屬於違法經營，既不符合中國法規，也違反了加州CDFA規定。

華人社區資深園藝專家邱啟宜表示，雖然美國是一個自由開放市場，但做任何事還是要遵守當地各種法規。跨國購買果樹苗，無論多少都要有進口核准及相關文件，同時賣家也需要具有出口許可，及植物檢疫證明。

農學博士徐仕林認為，華人園藝愛好者不要利用園藝群組跨洋購買果樹苗，不要走捷徑或貪圖方便。因無檢疫證明，若果樹枝幹上帶有某種細菌或病毒，一旦在南加 傳播開來，後果不堪設想。有的華人為解思鄉之苦，喜歡種上來自遙遠家鄉的果樹苗，但提醒還是要通過合法管道。