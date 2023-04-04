我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

無銷售許可、檢疫證明 華人越洋買樹苗 小心觸法

記者啟鉻／洛杉磯報導

部分華人園藝愛好者通過群組從中國越洋寄送果樹苗，部分樹苗成活率不高，引發買賣雙方糾紛。華人資深園藝專家認為，美國聯邦及加州農業法規對外來的植物都有嚴格規定，一旦觸法後果嚴重。

況且華人愛好者對賣方是否有出口銷售許可及植物檢疫證明都不清楚，所以提醒華人不要這樣做，而且更不要將購得的樹苗在群組中轉賣。

根據加州食品與農業管理署(CDFA)提供資訊，將活植物和植物產品，或者未經批准、未經檢查或未經認證的野生或馴養動物(無論寵物還是牲畜)進口或走私到加州，這些活動是不允許的，可能會對加州農業和環境造成潛在的破壞影響。

某些種類的動物、植物、昆蟲和其它生物，包括微生物，不允許進入加州。有些獲准可以進入，但需要進口許可證、健康證書或植物檢疫證書，才能合法進入加州。

根據以上CDFA的資訊，華人園藝愛好者從中國賣家購得果樹苗，進入加州，但對方並未出示任何合法文件，懷疑賣家屬於違法經營，既不符合中國法規，也違反了加州CDFA規定。

華人社區資深園藝專家邱啟宜表示，雖然美國是一個自由開放市場，但做任何事還是要遵守當地各種法規。跨國購買果樹苗，無論多少都要有進口核准及相關文件，同時賣家也需要具有出口許可，及植物檢疫證明。

農學博士徐仕林認為，華人園藝愛好者不要利用園藝群組跨洋購買果樹苗，不要走捷徑或貪圖方便。因無檢疫證明，若果樹枝幹上帶有某種細菌或病毒，一旦在南加傳播開來，後果不堪設想。有的華人為解思鄉之苦，喜歡種上來自遙遠家鄉的果樹苗，但提醒還是要通過合法管道。

加州 華人 南加

上一則

美國中國信託銀行 擴增分行據點 擴大服務

下一則

紅太陽地板城 銷售實心硬木及耐磨地板

延伸閱讀

世界晚報╱「殭屍毒品」驚現加州 已有致死案

世界晚報╱「殭屍毒品」驚現加州 已有致死案
遠離都會 加州這5地房價低於35萬

遠離都會 加州這5地房價低於35萬
私密景點／冬季雨量豐 加州超級花季可期

私密景點／冬季雨量豐 加州超級花季可期
眾議長辦公室宣布 麥卡錫4/5將在加州會晤蔡英文

眾議長辦公室宣布 麥卡錫4/5將在加州會晤蔡英文
蓋拉格傳本周率議員赴加州 會蔡英文

蓋拉格傳本周率議員赴加州 會蔡英文
竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播