我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

長堤警匪追逐車禍 1死8傷

記者張庭瑜/洛杉磯報導
長堤市警方追捕嫌犯期間，多輛車輛相撞，造成車體支離破碎，路面上到處散落著車體碎片。（KTLA5截圖）
長堤市警方追捕嫌犯期間，多輛車輛相撞，造成車體支離破碎，路面上到處散落著車體碎片。（KTLA5截圖）

洛杉磯長堤市(Long Beach City)3月28日發生一起警匪追捕案，導致至少九輛汽車發生碰撞，八人受傷、一人死亡。據目前所知，遇難者為一名約60多歲的女性，但當局尚未公佈其身份。此外，在追捕期間，嫌犯車內還有一名嬰兒，但未受傷。

海豹灘(Seal Beach)警局表示，這起追捕案發生於28日下午約8時左右。當時，一名警員在海豹灘第五街(Fifth Street)和濱海大道(Marina Drive)附近試圖攔下一名違反交通規則的女司機，起初該名女司機在太平洋海岸公路(Pacific Coast Highway)上加速逃逸，最終被警方攔下。

但在檢查過程中，副駕駛的男子與女司機交換座位，並開始第二次逃逸，逆向行駛撞上多輛車輛。最終在約下午8時05分在東太平洋海岸公路和第二街交叉口附近自撞終結這場鬧劇。

期間共殃及多輛車，撞擊力道之大，導致多輛車子自轉、多輛車體零件噴落、車門被扯落。警員克拉斯比(Julia Clasby)表示，經警方確認嫌犯為39歲的拉馬爾(Chaz Lamar Long)，自撞後拉馬爾一度試圖步行逃脫，隨即被警方以電擊槍制伏拘捕。警方進一步發現，拉馬爾目前有案在身。

事後警方發現拉馬爾的車內有一名女乘客和一名嬰兒。女子在逃跑中身受輕傷，嬰兒則未受傷，但為了安全起見兩人均被送往醫院觀察治療。

警方在追捕嫌疑犯期間，導致多輛車輛相撞，畫面驚人，不少車體已經支離破碎。消防隊及...
警方在追捕嫌疑犯期間，導致多輛車輛相撞，畫面驚人，不少車體已經支離破碎。消防隊及警方立即趕到現場救援及調查。（KTLA5截圖）

長堤 汽車 洛杉磯

上一則

好康報你知／心安超市（ Zion Market）

下一則

好康報你知／吉利超級市場（Fresh Farm Outlet）

延伸閱讀

遠在天邊、近在眼前 毒販躲屋頂奇招 警員超困惑

遠在天邊、近在眼前 毒販躲屋頂奇招 警員超困惑
洛縣長堤警匪追逐戰 釀連環車禍1死8傷

洛縣長堤警匪追逐戰 釀連環車禍1死8傷
露營酒店擴建 用3D列印蓋房

露營酒店擴建 用3D列印蓋房
北加州中校聯合會 疫後首辦實體學術賽

北加州中校聯合會 疫後首辦實體學術賽
友嗑藥死、妻長腫瘤 紅髮艾德曝曾患憂鬱症 常在車裡哭

友嗑藥死、妻長腫瘤 紅髮艾德曝曾患憂鬱症 常在車裡哭
曾遇好友嗑藥慘死、妻子長腫瘤 紅髮艾德自曝患憂鬱症

曾遇好友嗑藥慘死、妻子長腫瘤 紅髮艾德自曝患憂鬱症

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57
警方28日公佈擊斃槍手的其中一名警員Rex Englebert的隨身監控畫面。

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

2023-03-28 15:30
洛杉磯僑報前員工陳忠啟。（本報檔案照）

洛杉磯僑報命案大轉折 陳忠啟改認較輕謀殺罪 面臨21年徒刑

2023-03-28 11:19
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議