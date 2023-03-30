長堤警匪追逐車禍 1死8傷

長堤市警方追捕嫌犯期間，多輛車輛相撞，造成車體支離破碎，路面上到處散落著車體碎片。（KTLA5截圖）

洛杉磯 縣長堤 市(Long Beach City)3月28日發生一起警匪追捕案，導致至少九輛汽車 發生碰撞，八人受傷、一人死亡。據目前所知，遇難者為一名約60多歲的女性，但當局尚未公佈其身份。此外，在追捕期間，嫌犯車內還有一名嬰兒，但未受傷。

海豹灘(Seal Beach)警局表示，這起追捕案發生於28日下午約8時左右。當時，一名警員在海豹灘第五街(Fifth Street)和濱海大道(Marina Drive)附近試圖攔下一名違反交通規則的女司機，起初該名女司機在太平洋海岸公路(Pacific Coast Highway)上加速逃逸，最終被警方攔下。

但在檢查過程中，副駕駛的男子與女司機交換座位，並開始第二次逃逸，逆向行駛撞上多輛車輛。最終在約下午8時05分在東太平洋海岸公路和第二街交叉口附近自撞終結這場鬧劇。

期間共殃及多輛車，撞擊力道之大，導致多輛車子自轉、多輛車體零件噴落、車門被扯落。警員克拉斯比(Julia Clasby)表示，經警方確認嫌犯為39歲的拉馬爾(Chaz Lamar Long)，自撞後拉馬爾一度試圖步行逃脫，隨即被警方以電擊槍制伏拘捕。警方進一步發現，拉馬爾目前有案在身。