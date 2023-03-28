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慈濟小學「慈悲大挑戰」 獲市府頒獎狀表揚

記者張庭瑜／洛杉磯報導
慈濟兒童、基金會成員與蒙羅維亞市議會成員一同拍照，並一起舉起學童們親手繪製的感謝海報。（記者張庭瑜／攝影）
慈濟兒童、基金會成員與蒙羅維亞市議會成員一同拍照，並一起舉起學童們親手繪製的感謝海報。（記者張庭瑜／攝影）

慈濟小學和幼兒園日前分別受到蒙羅維亞(Monrovia)市府和核桃市府(Walnut)表揚，除了大幅肯定慈濟志工和教育人士在全球推廣慈悲行動的不懈努力，也鼓勵孩子們繼續保持下去。

慈濟幼兒園的學童在市議會跳感謝舞，表達對蒙羅維亞市長的敬愛之情。（記者張庭瑜／攝...
慈濟幼兒園的學童在市議會跳感謝舞，表達對蒙羅維亞市長的敬愛之情。（記者張庭瑜／攝影）

慈濟小學1月23日開始為期五天的「慈悲大挑戰」，讓家長、老師和學生共同努力，向大眾傳遞善待他人的重要性。在此次挑戰中，學校舉行了「回收衛生紙捲」活動，從學前班到五年級的師生們合作，回收了數百個衛生紙捲，並創作出一件精美的藝術品，上面寫著「以愛結束戰爭」。

核桃市代表秦振國向慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰頒發感謝狀。（慈濟提供）
核桃市代表秦振國向慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰頒發感謝狀。（慈濟提供）

來自八個國家近萬名慈濟學生、家長和老師，參加了這次全球慈悲大挑戰，發揮創意，在生活中做了各種有趣和慈悲的事情。市府舉行頒獎典禮，鼓勵慈濟人在社區、品德教育和慈濟人文方面繼續推廣，為社區服務。

慈濟在頒發獎狀的典禮上獲得蒙羅維亞市長舍夫林（Becky Shevlin，左一）...
慈濟在頒發獎狀的典禮上獲得蒙羅維亞市長舍夫林（Becky Shevlin，左一）的高度讚揚。（記者張庭瑜／攝影）

洛縣慈濟小學和幼兒園所在的蒙羅維亞和核桃市政府也看到了這些努力，授予慈濟表彰狀，讚揚慈濟志工和教育工作者在全球推廣慈悲行動的努力，還肯定慈濟過去30年在社區推廣品格教育的不懈努力。教育基金會亦贈送一面刻有靜思法語的匾額，讓蒙羅維亞市府的與會人員紛紛點頭大讚。

教育 核桃 洛縣

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