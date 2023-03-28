慈濟小學「慈悲大挑戰」 獲市府頒獎狀表揚

慈濟兒童、基金會成員與蒙羅維亞市議會成員一同拍照，並一起舉起學童們親手繪製的感謝海報。（記者張庭瑜／攝影）

慈濟小學和幼兒園日前分別受到蒙羅維亞(Monrovia)市府和核桃 市府(Walnut)表揚，除了大幅肯定慈濟志工和教育 人士在全球推廣慈悲行動的不懈努力，也鼓勵孩子們繼續保持下去。

慈濟幼兒園的學童在市議會跳感謝舞，表達對蒙羅維亞市長的敬愛之情。（記者張庭瑜／攝影）

慈濟小學1月23日開始為期五天的「慈悲大挑戰」，讓家長、老師和學生共同努力，向大眾傳遞善待他人的重要性。在此次挑戰中，學校舉行了「回收衛生紙捲」活動，從學前班到五年級的師生們合作，回收了數百個衛生紙捲，並創作出一件精美的藝術品，上面寫著「以愛結束戰爭」。

核桃市代表秦振國向慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰頒發感謝狀。（慈濟提供）

來自八個國家近萬名慈濟學生、家長和老師，參加了這次全球慈悲大挑戰，發揮創意，在生活中做了各種有趣和慈悲的事情。市府舉行頒獎典禮，鼓勵慈濟人在社區、品德教育和慈濟人文方面繼續推廣，為社區服務。

慈濟在頒發獎狀的典禮上獲得蒙羅維亞市長舍夫林（Becky Shevlin，左一）的高度讚揚。（記者張庭瑜／攝影）

而洛縣 慈濟小學和幼兒園所在的蒙羅維亞和核桃市政府也看到了這些努力，授予慈濟表彰狀，讚揚慈濟志工和教育工作者在全球推廣慈悲行動的努力，還肯定慈濟過去30年在社區推廣品格教育的不懈努力。教育基金會亦贈送一面刻有靜思法語的匾額，讓蒙羅維亞市府的與會人員紛紛點頭大讚。