疫情帶動華人團購熱 台品牌進軍美電商市場

近年波霸奶茶風靡全球，更使得台灣茶在世界舞台嶄露頭角。（品牌提供）

疫情 期間交通往來不便，南加 州不少台僑借助網路平台興起團購風，以高於台灣兩三倍的價格購買各種家鄉特產。這股團購風和網路化也吸引越來越多的台灣本土品牌借助電子商務平台來美開拓新市場。

華人 Vivi在疫情期間開始在臉書和Line等平台和小伙伴組團團購台灣的各種零食。她說，她是朋友介紹入團的，這種私人團購開始都不是為了做生意，只是因為疫情回不去，請家人郵寄一些當地美食和朋友分享，後來就慢慢變成團購的形式。

他們主要團購的各種零食，包括點心、蛋糕、鳳梨酥等，因為都是有保質期的食物，所以運輸只能是空運，價格會比台灣本土貴兩三倍。即使這樣大家也趨之若鶩，通常一周就下一單，十來天左右就能收到。

她說，年輕人喜歡買零食，婆媽們喜歡買各種醬料。但買零食和食品其實都不便宜，團友們一周花幾百元團購的大有人在。還有一些比較敢花的團友，會團購那種一包六、七元的麵包，直接新鮮冷凍空運。也有那些住在聖地牙哥或河濱縣的團友因取貨不方便，會一次買很多。即使現在往來便利，大家還是會時不時團購，因為台灣每個城市土特產不同，而回台灣往往只停留1周到兩周，沒那麼多時間跑遍全台買東西，所以團購還是很便利。

因為疫情興起的團購風和電商風潮刺激一些台灣本地的品牌，包括護膚護髮產品和茶葉品牌等來美尋找新商機。像在好萊塢明星中推展開市場的護髮RD霜就是來自台灣的SH-RD護髮品牌。

而台灣南投經營50年的茶葉品牌「仙品茗茶」最近就進軍美國市場，3月北美網站開始運營。推出台灣特色茶系列，包括高山紅玉、有機茶系列、藏霧(梨山茶)、大禹嶺、氣韻(凍頂茶)、雲採阿里山等品類，其中有機茶在種植、採摘和加工方面曾連續三年獲得米其林評比三顆星。