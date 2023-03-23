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亞市議員關美滿 七哥竟是關繼威

記者張宏╱洛杉磯報導
關家兄弟姐妹關係都很親近，圖為六個兄弟姐妹合影，後排中是關繼威。（關美滿提供）
關家兄弟姐妹關係都很親近，圖為六個兄弟姐妹合影，後排中是關繼威。（關美滿提供）

亞凱迪亞市（Arcadia）代表第二選區新上任的女市議員關美滿（Sharon Kwan），竟然是最近的風頭人物關繼威（Ke Huy Quan）的妹妹！

最近獲得第95屆奧斯卡金像獎最佳男配角的華裔男演員關繼威，成為話題人物，而他妹妹正是亞凱迪亞市女市議員關美滿。關美滿表示，哥哥一直都很疼愛她這個妹妹，還和她說，哥哥不是什麼好萊塢明星，哥哥只是你的家人。

關美滿21日剛在亞市和關繼威一家人吃中餐，兩人見面時互相擁抱和恭喜。疫情前關美滿常和關繼威聯繫，後來因為疫情聯繫減少，哥哥也變得很忙碌，他們上次見面還是今年春節。

她說，她恭喜哥哥拿獎，哥哥則恭喜她當選亞市市議員。哥哥還邀請她有機會去他家擁抱奧斯卡小金人，這部影片讓他拿了快70個獎。奧斯卡頒獎典禮當天，德州的兄弟姐妹十多人來洛杉磯頒獎現場，見證他的高光時刻，她因為要照顧年邁的媽媽，所以在家看電視。哥哥得獎時全家人都很激動，因為這不僅僅是他們家人的榮耀，也代表著華人移民的美國夢成真。一如她參選亞市市議員，都是希望借助自己的努力，讓亞裔移民得到更多關注和發聲機會。

亞凱迪亞（Arcadia）第二選區市議員關美滿（Sharon Kwan）。（檔案...
亞凱迪亞（Arcadia）第二選區市議員關美滿（Sharon Kwan）。（檔案圖）

關美滿是家中第八個孩子，和哥哥關繼威只差一歲多。她說，哥哥排名第七，因為年齡相近，她從小與這個哥哥和弟弟特別親近。哥哥一直都很照顧她，小時候哥哥每次拍戲回來，都會帶來一車一車的玩具，那些和哥哥合作的好萊塢大明星問他要什麼玩具，他都是選她和弟弟喜歡的。

關美滿說，因為媽媽年紀較大，她結婚前都是哥哥照顧她，兩人從來沒有吵過架。她平時和哥哥交流都用廣東話，大家都叫他阿Ke。全家人只有她和關繼威住在加州，其他人都住德州。他們的媽媽出生在香港，後來和父親在越南從事塑膠袋生意，如今大哥和小弟都還在做相關生意。全家人感情都很融洽，媽媽從小教育他們，比起所謂成功，更主要的是如何待人接物。如今媽媽84歲，雖然腿腳不便容易疲憊，但是她依然獨立，喜歡自己安排時間，不定期會去不同的孩子家裡住一陣。

她說，哥哥和嫂子都曾在王家衛的團隊，兩人相識多年，哥哥工作的時候，嫂子一直在身邊照顧，身兼多職。哥哥沒有小孩，對她的四個小孩視如己出，這次送了很多電影周邊產品給孩子們，還說他們需要什麼都可和舅舅講。哥哥一直都很謙遜，拿了奧斯卡後也沒有什麼變化，一如他小時候爆紅後也沒有改變；在她心目中一直都是大哥哥，帶給家人很多愛。全家人都以哥哥關繼威為榮，但哥哥說，即使他拿了奧斯卡，他也不是什麼大人物，只是他們的家人。

關家父母和九個孩子的合影，前排右四是排名第七的關繼威。（關美滿提供）
關家父母和九個孩子的合影，前排右四是排名第七的關繼威。（關美滿提供）

奧斯卡 亞凱迪亞 德州

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