華商申請以店名命名街道 市府頭痛

被要求改名的Bencamp路段與李興華珠寶店相隔一個小停車場。圖中遠處建築為珠寶店。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市(San Gabriel)李興華翡翠金城(Hing Wa Lee Jewelers)曾數次向市議會提出將鄰近的W Bencamp大街部分路段，改名為以其店名命名的「Hing Wa Lee Place」，不過該提案引起市議會討論，正反意見都有，始終懸而未決。

市議員們對此事難下定奪，除了更改街名將對附近住戶和商家帶來影響，還因爲商家要求更改街名這件事，在聖蓋博市議會歷史上少之又少，城市甚至沒有可依據參考的法則。

2月聖蓋博的市議會上，五位市議員分別對更名一事發表看法。市議員Denise Menchaca認為，街道更名不僅對該街道的住戶、業主造成影響，甚至對該社區的組織、文化造成影響。因此，需要綜合考量多方面意見。市議員吳程遠(John Wu)則認為，要考慮該街道上的居民。因為這涉及他們家庭住址變化，可能造成不便。例如駕照 上的住址需要更新等。

聖蓋博市府過去很少接到更改街道名稱的要求，也沒有相關法律可以遵循。因此除了珠寶商要求更改街名一事，市府還考慮擬定有關街道改名的法律。該條文將由城市歷史文化委員會等組織進行商議，這些委員會的意見都將呈給市議會，後者再做最終決議。

聖蓋博副市長John Harrington認為，更改街道名稱的要求不常發生，雖然城市在這方面沒有法規可依，但也不宜將決定拖的太長。他建議，在三個月內作出最終決議。最後市長丁言愉(Tony Ding)總結表示，珠寶商要求更改街道名稱的要求，需首先徵求街道上住戶和業主的意見。只有超過50%的民眾同意，市府才會做進一步決定。

根據聖蓋博市官網，李興華翡翠金城2020年2月提出將Del Mar Avenue和Alhambra Wash之間的W Bencamp大街部分路段改名為「Hing Wa Lee Place」。該部分路段大約240呎（約73米）長，位於聖蓋博全統廣場以東。而提出改名的李興華翡翠金城位於該路段的南側。W Bencamp大街其他路段不受影響。