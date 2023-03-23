我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

華商申請以店名命名街道 市府頭痛

記者王若然／聖蓋博報導
被要求改名的Bencamp路段與李興華珠寶店相隔一個小停車場。圖中遠處建築為珠寶店。（記者王若然／攝影）
被要求改名的Bencamp路段與李興華珠寶店相隔一個小停車場。圖中遠處建築為珠寶店。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市(San Gabriel)李興華翡翠金城(Hing Wa Lee Jewelers)曾數次向市議會提出將鄰近的W Bencamp大街部分路段，改名為以其店名命名的「Hing Wa Lee Place」，不過該提案引起市議會討論，正反意見都有，始終懸而未決。

市議員們對此事難下定奪，除了更改街名將對附近住戶和商家帶來影響，還因爲商家要求更改街名這件事，在聖蓋博市議會歷史上少之又少，城市甚至沒有可依據參考的法則。

2月聖蓋博的市議會上，五位市議員分別對更名一事發表看法。市議員Denise Menchaca認為，街道更名不僅對該街道的住戶、業主造成影響，甚至對該社區的組織、文化造成影響。因此，需要綜合考量多方面意見。市議員吳程遠(John Wu)則認為，要考慮該街道上的居民。因為這涉及他們家庭住址變化，可能造成不便。例如駕照上的住址需要更新等。

聖蓋博市府過去很少接到更改街道名稱的要求，也沒有相關法律可以遵循。因此除了珠寶商要求更改街名一事，市府還考慮擬定有關街道改名的法律。該條文將由城市歷史文化委員會等組織進行商議，這些委員會的意見都將呈給市議會，後者再做最終決議。

聖蓋博副市長John Harrington認為，更改街道名稱的要求不常發生，雖然城市在這方面沒有法規可依，但也不宜將決定拖的太長。他建議，在三個月內作出最終決議。最後市長丁言愉(Tony Ding)總結表示，珠寶商要求更改街道名稱的要求，需首先徵求街道上住戶和業主的意見。只有超過50%的民眾同意，市府才會做進一步決定。

根據聖蓋博市官網，李興華翡翠金城2020年2月提出將Del Mar Avenue和Alhambra Wash之間的W Bencamp大街部分路段改名為「Hing Wa Lee Place」。該部分路段大約240呎（約73米）長，位於聖蓋博全統廣場以東。而提出改名的李興華翡翠金城位於該路段的南側。W Bencamp大街其他路段不受影響。

事實上，這已不是李興華翡翠金城第一次提出更改街道名稱。早在2013年，該珠寶商就向市府提出相同要求。當時市府分別在2013年8月、9月、10月的市議會上進行商討。在10月的市議會中，有13名居民提出抗議，有11名則表示支持，最終市議會以三比二拒絕這項街道改名要求。

經過實地走訪發現，李興華珠寶商要求更名的路段上，沒有住戶，只有一家茸參海味乾貨店...
經過實地走訪發現，李興華珠寶商要求更名的路段上，沒有住戶，只有一家茸參海味乾貨店，全長不到百米。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 駕照

上一則

摻添加劑零食恐禁售 Skittles入列

下一則

加國民宿大火2死9傷 華女失聯UCSD博士後學生吳岸 友人開推特帳號盼獲新消息 募款助她父母來美

延伸閱讀

洛縣蒙地貝婁竟傳出龍捲風 2家華商倉庫屋頂瞬間剩半

洛縣蒙地貝婁竟傳出龍捲風 2家華商倉庫屋頂瞬間剩半
吳程遠：詳閱地方版財經版 洛城新語觀點精闢

吳程遠：詳閱地方版財經版 洛城新語觀點精闢
無國界救助弱勢 急難救助協會攜手華商會

無國界救助弱勢 急難救助協會攜手華商會
洛杉磯華商經貿聯誼會 麵食教學大受好評

洛杉磯華商經貿聯誼會 麵食教學大受好評
洛縣辦公樓空置率16.5% 近20年最高

洛縣辦公樓空置率16.5% 近20年最高
聖蓋博太平洋廣場多功能項目 動工

聖蓋博太平洋廣場多功能項目 動工

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照