全美浙江總商會 將辦網紅經濟論壇
全美浙江總商會和中國電子商會日前宣布，將於4月2日在聖蓋博喜來登酒店舉辦網紅經濟論壇，暨全美浙江總商會六周年慶典和第二屆青委會就職典禮。會長林光表示，杭州是網紅的聚集地，作為全美浙江總商會必須關注和利用這一優勢，促進華人網紅經濟在美國的發展。
全美浙江總商會會長林光表示，他認為網紅經濟是互聯網銷售的下一個風口，在全球經濟深陷通貨膨脹而造成低迷趨勢的背景下，網紅和素人主播的帶貨直播和短視頻銷售，無疑是突破困境的一條最重要賽道之一。
4月2日論壇將舉行網紅經濟聯盟的授牌儀式，屆時會聚集擁有千萬百萬不同數量粉絲的北美網紅和素人主播，也會有經驗豐富的MCN公司就網紅經濟、網紅直播、網紅帶貨變現能力的現狀和發展趨勢進行討論。同時創立表彰網紅達人的貝美獎(Bemy Award)，邀請曾擔任美國國家唱片藝術與科學學院 (NARAS) 院長的Michael Greene擔當顧問。
活動現場有十多家MCN公司代表參與，大家普遍認為美國市場在直播帶貨領域有很大發展空間，MCN公司業者王紫表示，洛杉磯可謂是全美華人網紅最集中的地方，因為美國最大的五家短視頻平台都在加州。美國的華人網紅最初是以娛樂、知識、培訓類為主，最近一年半開始出現直播帶貨。
對於美國市場來說，接受直播帶貨還需要時間，其實直播帶貨類似於美國以前的電視購物。目前TikTok主要群體是12歲至34歲的年輕人，而這個群體對直播帶貨接受度和影響力更大，且普通人也可進行直播帶貨，讓這一平台能保持活力。
年輕人聚集的全美浙江總商會青委會、美西南學聯聯合會、中國同學聯合會、美國留學生協會聯盟，將作為論壇的承辦方。
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