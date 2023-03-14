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鎖定猶太裔騙投資攝像頭 男恐判20年

洛杉磯訊

西洛杉磯費爾法克斯區(Fairfax district)的一名前居民，因被刑事指控涉嫌欺騙投資人被捕。聯邦檢察官指控稱，被告以投資安全攝像頭以及到以色列開發房地產和企業為誘餌，詐騙東正教猶太社區民眾。聯邦調查局已確定詐騙損失約500萬元。如果罪名成立，被告將面臨20年聯邦監禁。

35歲的Yossi Engel2021年3月從洛杉磯移居以色列，當他上月暫時返回洛杉磯，被控一項電匯欺詐罪。Engel本周三晚準備離開洛杉磯時在國際機場被捕。

根據聯邦檢察官隨訴狀提交法庭的探員調查宣誓書，Engel精心策劃了虛假陳述並使用偽造文件，誘導受害人為位於洛杉磯的iWitness Tech Inc.安全攝像頭公司投資和提供貸款，他同時向投資人謊稱，還要用投資款到以色列開發房地產和企業。

指控稱，從2018年9月到2021年1月，Engel使用他的各種社區關係詐騙受害者，這些受害人主要來自洛杉磯和紐約地區的東正教猶太社區。Engel對他的投資人說，需要短期貸款形式的資金投資iWitness業務運營，將來獲得高利率回報。

Engel告訴受害者，iWitness 是一家大型企業，有很多員工和客戶。但實際上並非如此，由於訂單很少，iWitness的員工經常無事可做。Engel向受害者展示視頻，描述他與以色列一個城市的市長會面，並欺騙投資人說正在該市進行房地產交易。但聯邦探員調查的結果顯示完全不是那麼回事。 

投資 洛杉磯 以色列

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