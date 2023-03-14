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奇諾岡11歲台裔少女 青年體操奪3金

記者楊青／奇諾岡報導
朱凱莉（Kaylee Chu，中）獲勝後和父母在一起。（家長提供）
朱凱莉（Kaylee Chu，中）獲勝後和父母在一起。（家長提供）

奇諾岡春鄉小學(Country Spring elementry ，Chino Hill)五年級華裔學生朱凱莉(Kaylee Chu)在美國體操協會最近舉辦的五場大型比賽中連續獲得三項總分第一和多項單項冠軍，成為美國青少年體操的耀眼新星。

奇諾岡春鄉小學五年級華裔學生朱凱莉（Kaylee Chu）在美國體操協會最近舉辦...
奇諾岡春鄉小學五年級華裔學生朱凱莉（Kaylee Chu）在美國體操協會最近舉辦的五場大型比賽中連續獲得三項總分第一和多項單項冠軍，成為美國青少年體操的耀眼新星。（家長提供）

3月下旬將迎來11歲生日的朱凱莉，最近分別參加了美國體操協會1月13日在棕櫚泉、2月3日在長堤、2月9日拉斯維加斯、2月24日巴沙迪納以及3月3日米慎維埃和的五場大型比賽，勇奪三項總分冠軍、一項總分亞軍。

其中在規模最大的拉斯維加斯大賽中，她在134名來自全國各地的青少年體操選手中脫穎而出，不僅獲得地板操、鞍馬、平衡木和高低杠四項總分第一，還以9.125分獲得地板操第一名，以9.625分獲得鞍馬第一名，最後以38.075分總成績勇奪少年A組總分冠軍。

奇諾岡春鄉小學五年級華裔學生朱凱莉（Kaylee Chu）在美國體操協會拉斯維加...
奇諾岡春鄉小學五年級華裔學生朱凱莉（Kaylee Chu）在美國體操協會拉斯維加斯大賽中獲得總分冠軍。（家長提供）

朱凱莉來自台灣移民家庭，爸爸Alex朱是一名護士，媽媽Christen何在一家南加州企業擔任人事部門經理。爺爺朱海若從加州公路局工程師位置上退休後和奶奶一起在佛雷斯諾種植開心果，熱心服務社區。

Christen說，在女兒一歲半左右時，就發現她很喜歡像猴子一樣上上下下，對高度沒有畏懼，帶她到公園，見到單杠就嚷嚷要上去。有時帶凱莉到公司，她也總要雙手吊住媽媽的脖子，前後翻來翻去。

Christen的主管看到這些，建議她試試發掘開始可能的潛能，因此在凱莉1歲半左右，Christen找了住家附近的一家幼兒體操館，但當時參加的只是Mommy and me項目，做些親子遊戲。凱莉三歲左右，父母將她送到了較為正規的體操學校，經過一段時間上課和觀察之後，有天教練對Christen說，她的女兒可以參加比賽團隊。但那時她才三歲，但體操協會規定參加比賽至少五歲。

朱凱莉在平衡木比賽中的漂亮亮相。（家長提供）
朱凱莉在平衡木比賽中的漂亮亮相。（家長提供）

剛踏入五歲，凱莉正式加入美國少年奧林匹克體操團隊的訓練，每周訓練16小時，每周四天，每天四小時。按照體操協會一至十級的晉級規定，小凱莉成長迅速，短時間内連升三級。但長時間高強度的訓練，也讓父母相當心疼。

新冠疫情讓各行業按下暫停鍵，體操館也被迫關閉，小凱莉只能中止訓練。疫情期間，她改為時間更為彈性的Xcel訓練和比賽，短短時間内從銀級晉升到金級(Xcel級共分銅、銀、金、白金和鑽石五級)。

在很多家長的眼中，體操常常被看作是危險係數較高的體育運動，尤其是高低杠和平衡木。Christen表示，她和先生也有這種擔心，但後來發現，孩子在日積月累的訓練中相當穩健，對危險的判斷很敏感，比如有時在社區公園，有時朋友希望她現場表演一下，孩子會指出現場的保護設施不夠；有時隊友們因腳部扭傷無法參加全部比賽，孩子們也都會互相引以為戒。

Christen表示，孩子在長期訓練和比賽中練就的勇敢堅毅無所畏懼，常常讓她感到非常安慰。

每年孩子高達數千元的體操學費，對於工薪家庭來說也不是個小數字。Christen說，凱莉現在每個星期訓練九小時，一個月學費400元左右，每次參加比賽報名費1600元，每年的體操服和配件大約500元（大概可以穿兩年），一年整個花費大約7000至7500元，「可以看到奧林匹克選手的父母為他們的孩子付出了多少金錢和時間以及精力，如果不是很大的熱忱很難堅持」。

奇諾岡春鄉小學五年級華裔學生朱凱莉（Kaylee Chu）在美國體操協會棕櫚泉大...
奇諾岡春鄉小學五年級華裔學生朱凱莉（Kaylee Chu）在美國體操協會棕櫚泉大賽中獲得總分冠軍。（家長提供）
朱凱莉（Kaylee Chu，中）獲勝後和父母在一起。（家長提供）
朱凱莉（Kaylee Chu，中）獲勝後和父母在一起。（家長提供）
朱凱莉（Kaylee Chu，中）獲勝後和父母在一起。（家長提供）
朱凱莉（Kaylee Chu，中）獲勝後和父母在一起。（家長提供）

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