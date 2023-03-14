台灣會館3/26辦放映會 紀錄片「給阿媽的一封信」導演映後座談

大洛杉磯台灣會館台灣學校將於3月26日下午3點在西來大學University of the West Auditorium放映「給阿媽的一封信」並邀請導演舉辦映後座談會。（台灣會館提供）

大洛杉磯 台灣會館台灣學校將於3月26日下午3點在西來大學University of the West Auditorium放映「給阿媽的一封信」並邀請導演 舉辦映後座談會。西來大學配合3月女性歷史月放映此紀錄片，紀錄片導演陳慧齡本次在巡迴北美18個城市，26日會和洛杉磯的鄉親見面。

「給阿媽的一封信」是見證一個歷時十年台灣島嶼集體記憶創作紀錄片。旅法導演陳慧齡回到故鄉悼念離世的祖母，除了面對模糊的家族記憶，她也意識到國家歷史的斷裂問題。透過給學生們的美術作業，陳慧齡邀請多名年輕人以家族記憶為題，訪談祖父母並為他們繪製肖像畫。

這些台灣年輕人以家族記憶為題材進行創作，導演長年跟拍他們的尋根過程，觀察他們如何從個人情感出發，慢慢在台灣後殖民時代多元族群的文史脈絡中爬梳，抽絲剝繭拼湊全貌。同時記錄他們如何透過辨證，在台灣孤立的存在處境中尋求精神出路。

片中八個年輕創作者外，還有60多所學校8000多名學生參與群像創作。這個眾人所譜寫的時代肖像畫，同時也是一首安魂曲。用藝術寫史，悼念亡靈撫慰生者，並以藝術抵制遺忘，讓島嶼與世界連結。

陳慧齡曾任中學美術教師，辭掉教職到法國讀電影 ，學成後回台灣發起島嶼的集體記憶計畫，並以「給阿媽的一封信」見證其成果。

放映時間是3月26日下午3點，地點是1409 Walnut Glove Ave., Rosemead CA 91770。