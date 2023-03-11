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垃圾桶發現棄嬰 橙縣25歲女被捕

洛杉磯訊
橙縣富樂頓市加油站的垃圾桶中，9日發現一名新生嬰兒。（KTLA）
橙縣富樂頓市加油站的垃圾桶中，9日發現一名新生嬰兒。（KTLA）

南加橙縣富樂頓市(Fullerton)一個加油站的垃圾桶內，3月9日被發現一名新生兒，警方立即對棄嬰採取救生措施，並將嬰兒送往當地醫院搶救，確認情況危急但暫時沒有生命危險。隨後一名25歲的婦女被捕，面臨謀殺未遂和虐待兒童的指控。

棄嬰地點位於西奧蘭治索普大道（West Orangethorpe Avenue） 900 號街區的 Chevron 加油站，富樂頓警方9日下午對此案作出回應。官員表示，一名加油站店員聽到哭聲，並在洗手間的垃圾桶裡發現這名被遺棄的嬰兒。

警方在新聞稿中指出，通過調查，確認富樂頓居民 Venissa Maldonado涉案，並於10日凌晨1時45分左右在西奧蘭治索普大道的400號街區將她逮捕。這名25歲的女子面臨謀殺未遂和虐待兒童重罪的指控，警方並沒有明確表明嫌犯與棄嬰的關係，調查仍在進行中。

警方提醒人們，加州有一項《安全交出嬰兒法》(Safely Surrendered Baby Law)，此法於2006年1月簽署成為州法律，旨在挽救處於被遺棄風險中的新生兒生命。法律允許父母或合法監護人，在新生兒出生後72小時內將其送到醫院、消防站或其他指定地點安全交出，移交可以秘密進行，不用擔心被起訴。

任何有更多信息的人請致電 714-738-5361 聯繫警探 Marcus Saenz，匿名舉報可以通過 1-855-TIP-OCCS，或在線 occrimestoppers.org 提交給橙縣滅罪（Orange County Crime Stoppers）熱線。

加油站 橙縣 加州

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