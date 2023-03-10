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貝斯談遊民安置：很多障礙來自政府

洛杉磯訊
貝斯每日與辦公室同仁積極開會，設法解決遊民危機。（abc7截圖）
貝斯每日與辦公室同仁積極開會，設法解決遊民危機。（abc7截圖）

洛杉磯市市長貝斯 (Karen Bass) 上任近100天，9日分享她從中學到的經驗，以及她在政府核心工作中如何解決無家可歸的問題。她解釋道，儘管已經成功讓許多流浪者離開街頭，但仍有許多問題待解決，比如政府單位雖有可用的單位，不代表可提供住宿，因為申請上仍存在繁文縟節，這也導致數百個單位依然閒置。

貝斯認為，解決遊民問題的路途漫長，且她沒有神奇的解決方案，但她看到了一條前進的道路，即在公有財產上建造城市。貝斯表示，當中一個問題的癥結在於，遊民們儘管有代金券，卻被房東拒之門外。她希望有房屋出租的民眾可以逐漸接受遊民，進而為解決遊民問題上推動一大步。

迄今為止，相關單位已清理市內十個遊民營地，如南洛杉磯(South LA)到好萊塢(Hollywood)、威尼斯( Venice)、比佛利林(Beverly Grove)和聖費南度谷(San Fernando Valley)等區。而根據「內部安全」(Inside Safe)計劃，營地中共427人已經轉移到汽車旅館提供的臨時住所，其中20人已經入住永久性住房。

貝斯指出，在辦公室的很多時間都花在找出解決遊民問題的障礙上，並努力消除這些障礙。其中許多障礙都是政府設置，如官僚程序和服務提供商不能立即提供所需服務。此外，並非每個議會區都有負擔得起的汽車旅館作為臨時避難所，以限制人們搬離他們曾經的營地。

最後，貝斯呼籲市民讓當選官員做他們的工作，而不是盲目批評。她表示，雖然她也有批評者，但為了民主的正常運作，最好讓批評者繼續發表意見。

此外，貝斯近期因再度任命摩爾(Michel Moore)為洛市警察局局長，但這項決定引起了包括黑命貴(Black Lives Matter)在內的一些社會運動人士反對。貝斯希望新局長能夠在警察局和城市之間建立更好的心理健康能力。然而，警察工會提出的建議，即不再回應28個服務電話，而是派遣非武裝的員警前往現場，卻遭到貝斯反對。

貝斯表示，她看了所有28個案例，如果大眾都這樣做的話，她認為這座城市不會安全，她相信在處理心理健康問題時，應該有不同的方法。在採取這樣的行動之前，必須先有足夠的心理健康諮詢師，但截至目前，洛市還沒有這樣的能力。

貝斯上任的部分決策曾讓社運人士非常不滿。（abc7截圖）
貝斯上任的部分決策曾讓社運人士非常不滿。（abc7截圖）

遊民 警察 心理健康

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