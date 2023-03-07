抗日、內戰、文革荒謬遭遇 華人導演邱炯炯電影LA首映

華人導演邱炯炯的劇情長片「椒麻堂會」於2月27日在洛杉磯首次放映，慕名而來的觀眾坐滿放映廳。（記者劉子為／攝影）

川劇演員經歷抗日、國共內戰、大饑荒、文革等事件，見證中國近代史的動盪與流離，華人導演 邱炯炯的劇情長片「椒麻堂會」已於2月27日在洛杉磯 首次放映，慕名而來的觀眾坐滿放映廳，並在映後與導演通過網路進行熱烈交流。

邱炯炯出生於中國四川樂山的川劇世家，現工作和生活於北京，為中國當代藝術家和導演。他從2006年開始影像創作，其影片常聚焦四川樂山的地方志和戲曲世家的家族史。「椒麻堂會」是邱炯炯的第一部劇情長片，影片融合戲曲、繪畫等藝術形式，講述一名川劇演員歷經20世紀初到改革開放期間中國的巨變，展現小人物的荒謬遭遇和身不由己。影片在第74屆洛迦諾國際電影 節摘得「評委會大獎」，後入圍台北、釜山、塔林等諸多國際影展。

影片的故事靈感來源於導演爺爺的人生經歷，導演採用其擅長的黑色幽默風格，混搭著荒誕的場景和濃烈悲劇色彩。邱炯炯在影片中展現自己獨特的電影語法— 四川方言對白、充滿舞台感的置景、漫畫式的人物刻畫等等。整部影片都在棚內拍攝，佈景皆為人工製作，許多背景由導演親手繪製，時空在今昔之間變換自如。

「椒麻堂會」2月27日晚在庫爾富市（Culver City）的The Culver Theater放映，這是影片在洛杉磯初次亮相。放映活動由Alula Film主辦，映後交流環節由洛杉磯加州大學（UCLA）專攻華語文學和電影的教授白睿文（Michael Berry）主持，通過Zoom連線導演，白教授和觀眾們都提出精采的問題。

映後交流由UCLA教授白睿文主持，通過Zoom連線導演，白教授和觀眾們都提出精采的問題。（記者劉子為／攝影）

被問到如何將不同藝術形式融合並形成自己的獨特電影語言，邱炯炯說，他在川劇團長大，電影啟蒙也在劇團，受費里尼（Federico Fellini）影響。之後又接觸到更多藝術形式，比如文學和繪畫，他沒有去刻意創新風格，是自然而然形成的，「我只是想在自此創造的世界裡，探索自己的語法」。

談及如何選擇演員、如何與演員合作時，邱炯炯表示，影片裡沒有職業電影演員，扮演川劇團老師角色的都是真正的川劇演員，其他演員都是朋友和家人。因為在家鄉拍攝，許多家人前來支持，他父親就在影片中扮演重要角色「麻兒」。同時邱炯炯對家人又相對熟悉，知道怎麼讓家人在鏡頭前舒適地表現。影片的男主角是邱炯炯通過獨立電影圈認識的朋友，他表示在選角時，信任和默契最重要。