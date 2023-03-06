洛城新語／政壇仇亞赤裸裸 亞裔成外國人

在新冠疫情引發仇亞風浪後，如今在美國政界又刮起歧視亞裔 的浪潮。近日，在美國致力於公共服務超30年，美國第一位華裔女性國會議員趙美心 （Judy Chu），居然被質疑忠誠度。原因則是她袒護了另外一位被質疑的華裔高官而引發的。近來，這一樁樁質疑亞裔忠誠度的鬧劇不斷上演，政治力量煽動的社會仇亞情緒不可忽視，亞裔應該警惕。

近來，德州眾議員 古登（Lance Gooden）在接受Fox採訪時表示，他認為趙美心「不應該通過安全背景檢查」及「不應該有資格審閱機密文件。」古登質疑趙美心，則是她維護了被質疑忠誠度的加州華美銀行董事吳建民而引發的。拜登政府去年任命吳建民為2023年亞太經濟合作組織（APEC）的企業諮詢委員會主席。近來右派傳媒「每日傳訊」發文指出，吳建民與中共統戰團體有關。報導登出後，包括德州眾議員古登在內的六名共和黨眾議員要求FBI對吳建民進行調查，暗指其可能違反間諜法。

此事一出，立刻引來各大亞裔團體的公開譴責，包括資深國會眾議員趙美心。趙美心說，「任何華裔、任何美國人都不應因其種族、原籍國或家庭成員身分而面臨不忠或叛國的質疑」。趙美心在譴責古登後，古登變本加厲，竟開始質疑趙美心的忠誠度。

古登等一眾共和黨人，先後對吳建民和趙美心進行攻擊，主要原因源自政治派別鬥爭。像這樣表面看上去拙劣的政治競爭手段，在如今的美國政壇，卻不少見。去年11月選舉，加州45選區國會議員候選人韓裔朴銀珠攻擊同為該區競選對手陳介飛是為中共服務的人，以「抹紅」陳介飛達成競選目的。這無疑也是通過塑造華裔為中共的人，來達成政治獲利的例子。

很難想像，在21世紀高度文明的美國，依然存在這種荒唐、無事實依據，為達目的不擇手段的宣傳手法，讓亞裔成為美國政治鬥爭的替罪羊和無辜犧牲者。這看似滑稽的「抹紅」手段，其實會造成社會上普遍的仇亞浪潮。不要以為「群眾的眼睛是雪亮的」，在媒體宣傳和政治領導力下，美國民眾的觀點很容易被影響。美國前總統川普的「武漢病毒」說，就是例子。新冠疫情中美國各地仇亞行為不斷冒出，有很大一部分原因都是拜這位總統所賜。

新冠疫情不但讓很多美國人將病毒歸咎於亞裔，連對亞裔的不信任度也有增加。領先亞裔美國人變革聯盟（LAAUNCH.org）和亞裔美國人基金（TAAF）2022年5月發布調查報告顯示，當年與2021年相比，有更多美國人誤將新冠病毒歸咎於亞裔美國人，比率多出將近一倍。此外，33%的受訪者表示，亞裔對他們原籍國的忠誠度，高於對美國的忠誠度，而2021年這項調查的比率為20%。

移居美國的亞裔，缺乏歸屬感是他們的心頭刺。如今美國部分政客一次次質疑他們對美國社會的忠誠度，好像他們是外鄉人，是永遠外國人，即便這些亞裔對美國社會作出了多年的貢獻。對於近日政壇出現的仇亞行為，一定要譴責和反對，絕不能讓這種有毒的思想繼續蔓延。