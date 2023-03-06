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洛杉磯溫州商會 許旭升掌舵

記者楊青╱聖蓋博報導
美國洛杉磯溫州商會第六届理事會4日舉辦盛大換届就職典禮，企業家們歡聚一堂。（記者楊青╱攝影）
美國洛杉磯溫州商會第六届理事會4日舉辦盛大換届就職典禮，企業家們歡聚一堂。（記者楊青╱攝影）

美國洛杉磯溫州商會第六届理事會4日舉辦盛大換屆就職典禮，來自洛杉磯各地數十個僑團的代表和溫州同鄉和企業家將近300人共襄盛舉。

新任會長許旭升在卸任會長劉林春手中接過帥印，並帶領新一届理事會團會宣誓就職。

新任會長許旭升致辭表示，他從1997年來美留學，初心是想學成之後成為大學經濟學教授。但20多年來，在溫州同鄉的幫助和帶領下白手起家，成了一名溫州的企業家和商人，他是懷著感恩的心接過溫州商會會長的擔子，希望在未來三年任期内讓傳統溫州商人的經驗，和第二代年輕人的見識和激情結合發揚光大，創造出更有前途和活力的企業，實現再創溫州人合作成功例子的夢想。

卸任會長劉林春總結了2018年第五届理事會將近五年來在促進中美文化藝術交流，中美貿易交流，以及幫助家鄉發展等的各項工作。

美國洛杉磯溫州商會第六屆理事會4日舉辦盛大換屆就職典禮。圖爲榮譽主席團就職。（記...
美國洛杉磯溫州商會第六屆理事會4日舉辦盛大換屆就職典禮。圖爲榮譽主席團就職。（記者楊青╱攝影）
美國洛杉磯溫州商會第六屆理事會4日舉辦盛大換屆就職典禮，來自洛杉磯各地數十個僑團...
美國洛杉磯溫州商會第六屆理事會4日舉辦盛大換屆就職典禮，來自洛杉磯各地數十個僑團的代表和溫州同鄉和企業家將近300人共襄盛舉。圖為理事會幹部就職。（記者楊青╱攝影）

溫州商會第六届理事會團隊包括：會長許旭升，執行會長倪立東、杜湘棟、鄭連雲、徐寬遠、邵泓升、金凱偉，常務副會長胡凱、方芳、潘峰、包義雲、胡豪、葉芙蓉、陳香女、葉信興、尚利鋒、李剛、蔣鈺勝，副會長周建海、陳財納、陳照端、朱武、王澤虎、何穎芝、林玲彩、林斌。永遠名譽會長鄭加彪，榮譽會長施白榆、吳陸青、林選棟、劉林春、胡巧敏、謝正兄、王興剛、王增樂，名譽會長林光、李社潮、宣國軍、倪華傑、王儉美、胡興榮、蔡丙國、林寧國。

中國駐洛杉磯總領館僑務組長王琦、領事安明拴、國會議員趙美心、聖蓋博市長丁言愉、核桃市長伍立倫、亞凱迪亞市議員王艾琳等參加晚會。王琦表示，中國國內發生新冠疫情後，溫州商會第一時間為家鄉捐贈抗疫物資，彰顯了血濃於水的家國情懷。

洛杉磯 亞凱迪亞 核桃

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