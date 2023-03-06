移動理髮站 孤獨理髮師 疫期新產物

洛杉磯Venice的Abbot Kinney地區，每周三到周六都能在街上看到一輛白色奔馳高頂汽車停在路邊。（記者張宏攝影）

孤獨理髮師在奔馳車裡剪頭髮，客人隨叫隨到上門服務，三年疫情 催生很多新事物也改變很多人的生活習慣。如今疫情趨於尾聲，但依然有人喜歡疫情期間零接觸的感覺，洛杉磯 理髮師Ryan Rich開著改造的奔馳高頂廂型車(Mercedes-Benz van)提供移動式理髮站服務。

在洛杉磯Venice的Abbot Kinney地區，每周三到周六都能在街上看到一輛白色廂型車停在路邊，車身印著「孤獨理髮師」（The Lonely Barber）字樣，車門經常開著，路人以為裡面提供按摩服務。走進一看，才發現是一個移動理髮室，裡面鏡子、椅子和各種理髮器具一應俱全，客人坐在裡面剪頭髮，同時也和理髮師聊天。

車內有鏡子、椅子和各種理髮器具一應俱全。（記者張宏／攝影）

這是理髮師Ryan Rich在疫情期間產生的創意靈感。他說，疫情衝擊理髮產業，當時人們不敢近距離接觸，於是朋友幫他改造了一輛汽車，其實「車輪上理髮店」古已有之，但現代又賦予其新的體驗。在疫情期間滿足客人安全和便利的需求，如今則成為新的生活體驗。

除了每周四天固定在Abbot Kinney地區，他也提供各種上門預約服務，其服務的區域包括聖塔蒙尼卡、馬里布、Palisades、比佛利山 等地，只要提前三小時預約即可，地點不同，收費也不同。

一名客人表示，雖然現在不需要保持安全距離，但是這種移動式理髮的體驗感覺不錯。車內佈置很舒服，也很方便，每次理髮收費70元左右。