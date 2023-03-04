南加州瓦斯公司 醞釀明年漲價

南加州瓦斯公司計畫2024年調漲瓦斯費用。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，隨著冬季風暴持續席捲南加州 ，許多居民開暖氣，南加 州瓦斯公司（Southern California Gas Company）計畫於2024年調高價格。如果漲價案獲通，預計用戶每月瓦斯費上漲8.28元。

這個全國最大的天然氣 公司，宣布將舉辦兩場線上公共論壇，來討論調漲價格的議題。會議將於3月6日與3月15日舉行。

瓦斯公司是於去年5月，天然氣成本大幅上漲前，向加州公用事業委員會（California Public Utility Commission）提交漲價申請。該計畫還要求在2027年前實施更多漲價措施。

根據該公司網站，若申請獲得批准，每戶住宅帳單平均每月將增加8.28元。

南加州瓦斯公司表示，調漲的價格將使該公司能投資於天然氣輸送系統、清潔能源技術，且維持員工團隊。

由於去年聖誕節期間至今，南加州歷經數波「前所未有的寒流」，許多南加州瓦斯公司客戶，仍在處理高昂的瓦斯費用。

去年12月至今年1月間，寒冷的氣溫導致天然氣成本上漲。根據南加州瓦斯公司數據，天然氣價格在此期間上漲約128%。因此，許多客戶的帳單金額，可能是平時的兩倍多。