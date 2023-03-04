支持物流產業 SCAG籲大力投資

南加州政府協會23日呼籲大力投資基礎設施，預計將為當地帶來更多就業崗位。（unsplash截圖）

南加州 政府協會（SCAG）2月23日呼籲大力投資 基礎設施、科技和系統等物流產業，以支持該地區作為全球供應鏈樞紐和經濟引擎的角色，物流行業直接或間接占六個縣所有就業崗位的三分之一以上。

南加 州政府協會區域委員會通過的一項決議，呼籲當地、州和聯邦夥伴繼續投資於「安全、清潔和高效的多模式運輸系統，包括公路和鐵路，以支持貨物在南加州地區的運輸」。SCAG六縣地區（洛杉磯、聖伯納汀諾、河濱、橙縣、范杜拉、聖地牙哥）是世界上最具活力的供應鏈網絡之一，其角色在新冠疫情初期的電子商務激增下變得更加重要。

推動這一關鍵行業的主要資產，包括南灣港口（世界上最大的集裝箱入口港之一）、洛杉磯國際機場和安大略國際機場（北美最繁忙的兩個空運中心），以及一個分銷和倉庫中心網絡，這些中心僱傭了六縣地區的數十萬名工人。

與此同時，卡車交通量的增加造成了全國最嚴重的交通擠塞問題，同時引發了人們對空氣質量和環境問題的擔憂。南加州政府協會主席Jan Harnik表示:「應對我們區域面臨的挑戰，並支持這一重要行業是具有長期影響的緊迫優先事項。我們今天所做的投資將影響未來數代人，並有助於確保我們地區的經濟活力，社區的健康和福祉以及我們所有居民的生活質量。」

SCAG 是全國最大的都市規劃機構，長期以來一直支持物流業作為其代表的六個縣，和191個城市的經濟和就業驅動力。該機構最近的Connect SoCal區域運輸計劃/可持續社區戰略，確定了超過1000億美元的交通改進項目，以確保該地區的貨物安全高效地進出全國和全球各地。

2月23日通過的決議是在2024 年 Connect SoCal計劃正在開發的情況下，概述了一系列優先事項，包括:利用並優先考慮為貨運和客運/通勤鐵路提供互惠共贏的投資；倡導州和聯邦投資，以推動該地區實現零排放未來的藍圖，包括為部署零排放車輛及其配套基礎設施進行工作準備提供資金；完成南加州政府協會的區域藍圖和行動計劃，發展中型和重型零排放卡車的配套基礎設施，並倡導資金支持充電站和加油站的投資；規劃綜合系統級的內陸港概念和走廊/供應鏈運營策略，包括為2026年FIFA世界杯和2028年夏季奧運會等重大事件做準備。

南加州政府協會執行主任Kome Ajise說，「我們的物流行業不僅是SCAG地區，而且是整個加州、全美和世界的經濟驅動力。與此同時，我們地區經常因交通擠塞和空氣質量問題而負擔過重，這些問題與我們道路網絡上每天120 萬輛卡車的行駛直接相關。應對這些挑戰，同時繼續支持這一關鍵行業，需要比以往更多的創新和投資。」