我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

兩岸三地時事論壇 聚焦美中台關係

記者張庭瑜／洛杉磯報導
與會來賓開心合照。（記者張庭瑜／攝影）
與會來賓開心合照。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國退伍軍人協會美國南加州分會2月24日舉辦了一場兩岸三地時事硏討論壇，邀請德州山姆·休士頓（Sam Houston）州立大學政治系副教授翁履中，以及莫大軍共同探討台灣的未來發展，以及中美兩國對台灣的態度等相關議題。

現場來賓專心聆聽，有些來賓並拿出手機拍攝想要的重點。（記者張庭瑜／攝影）
現場來賓專心聆聽，有些來賓並拿出手機拍攝想要的重點。（記者張庭瑜／攝影）

此次論壇吸引很多退役軍人以及社區成員參與，論壇現場出席者包括洛僑中心主任陳敏永、中華民國退伍軍人協會美國南加州分會理事長張學海、副理事長楊震南、羅省中華會館副主席司徒展環、美國史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君博士、宋耀如基金會董事宋曹琍璇、海外國民黨聯盟共同主席謝宗煌，以及加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青等。

論壇中，來賓與主講人熱烈討論了台灣面臨的挑戰和機遇，並就台灣在國際社會中的地位、未來的發展空間，以及如何在中美兩國的壓力下保持獨立等問題，進行深入交流。

翁履中在講座中，將中美關係、台灣現況等議題一一分析。（記者張庭瑜／攝影）
翁履中在講座中，將中美關係、台灣現況等議題一一分析。（記者張庭瑜／攝影）

翁履中指出，一、美國新上任的國會可能更強硬抗中，這應成為思考美台關係的基礎，但這也意味著可能不會以台灣的利益為出發點。二、面對中美新局，美國需要更清楚地了解台灣的態度。

翁履中認為，拜登政府在今年下半年勢必進入選舉整頓期，面對更多內外挑戰，對於台灣政局的發展關注有限，這對想重塑形象的陣營來說並不利。而共和黨在下半年進入初選，候選人對台灣的認識，將決定台灣政策。由於美中競爭難分高下，台灣成為關鍵角力的重點，因為北京並沒有退讓空間。

針對台灣的選擇，翁履中說只有兩種路：扈從或對抗。但是，台灣或許需要尋求第三條路，短期內爭取時間，維持中立現狀。卡在中美兩強之間的最佳選擇是，小國存在能提供兩大國足夠的利益，中美兩國都希望維持小國的存在。如果兩大國的關係良好，即使小國的利益不足，也能夠維持。如果兩大國的關係差，小國想走自己的路，就必須依靠實力和與兩強都建立互信的溝通。

莫大軍指出凡事都有一體兩面，需要由多角度才能了解事情全貌。（記者張庭瑜／攝影）
莫大軍指出凡事都有一體兩面，需要由多角度才能了解事情全貌。（記者張庭瑜／攝影）

莫大軍則表示，不能只從正面的角度看待美國，應該從反面或多角度來思考問題，並引用胡適的話，強調要大膽假設、小心求證。他提到了古寧頭戰役的歷史背景，和蔣介石對台灣局勢的憂慮。他指出，在1950年代，美國政府幾乎要放棄台灣，而台灣的地位並不如當時杜魯門政府所想像的那麼重要。直到朝鮮戰爭爆發後，台灣局勢才發生改變。這些歷史事件提醒大眾不能只看一方面的角度，需要從多角度來思考問題。

張學海致詞時，感謝前來聆聽講座的來賓，即使在風雨中也毫不畏懼。（記者張庭瑜／攝影...
張學海致詞時，感謝前來聆聽講座的來賓，即使在風雨中也毫不畏懼。（記者張庭瑜／攝影）

目前，台灣處於美國和中國之間的壓力下，因此需要一套自己的思想和方式來應對當前的情況，以最符合自身利益的方式來處理問題。當前政府採取了抗中保台的策略，台灣面臨著很多挑戰和困境，因此未來的選舉變得非常重要，主要關注還是在兩岸關係。

加州 中華民國 南加

上一則

批發街未受疫情衝擊 反遭通膨苦

下一則

聖瑪利諾學區2小學 獲加州傑出學校獎

延伸閱讀

國務院批准 售台數百F16飛彈

國務院批准 售台數百F16飛彈
美貿易代表署報告：將聯手盟友 抗中不公平貿易

美貿易代表署報告：將聯手盟友 抗中不公平貿易
因風大飛機改降洛城機場 乘客意外從空中俯瞰雪山美景

因風大飛機改降洛城機場 乘客意外從空中俯瞰雪山美景
眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力
親藍民調：61%台民眾認為應美中「不選邊」

親藍民調：61%台民眾認為應美中「不選邊」
路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁

路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣