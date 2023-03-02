兩岸三地時事論壇 聚焦美中台關係

與會來賓開心合照。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國 退伍軍人協會美國南加州 分會2月24日舉辦了一場兩岸三地時事硏討論壇，邀請德州山姆·休士頓（Sam Houston）州立大學政治系副教授翁履中，以及莫大軍共同探討台灣的未來發展，以及中美兩國對台灣的態度等相關議題。

現場來賓專心聆聽，有些來賓並拿出手機拍攝想要的重點。（記者張庭瑜／攝影）

此次論壇吸引很多退役軍人以及社區成員參與，論壇現場出席者包括洛僑中心主任陳敏永、中華民國退伍軍人協會美國南加 州分會理事長張學海、副理事長楊震南、羅省中華會館副主席司徒展環、美國史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君博士、宋耀如基金會董事宋曹琍璇、海外國民黨聯盟共同主席謝宗煌，以及加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青等。

論壇中，來賓與主講人熱烈討論了台灣面臨的挑戰和機遇，並就台灣在國際社會中的地位、未來的發展空間，以及如何在中美兩國的壓力下保持獨立等問題，進行深入交流。

翁履中在講座中，將中美關係、台灣現況等議題一一分析。（記者張庭瑜／攝影）

翁履中指出，一、美國新上任的國會可能更強硬抗中，這應成為思考美台關係的基礎，但這也意味著可能不會以台灣的利益為出發點。二、面對中美新局，美國需要更清楚地了解台灣的態度。

翁履中認為，拜登政府在今年下半年勢必進入選舉整頓期，面對更多內外挑戰，對於台灣政局的發展關注有限，這對想重塑形象的陣營來說並不利。而共和黨在下半年進入初選，候選人對台灣的認識，將決定台灣政策。由於美中競爭難分高下，台灣成為關鍵角力的重點，因為北京並沒有退讓空間。

針對台灣的選擇，翁履中說只有兩種路：扈從或對抗。但是，台灣或許需要尋求第三條路，短期內爭取時間，維持中立現狀。卡在中美兩強之間的最佳選擇是，小國存在能提供兩大國足夠的利益，中美兩國都希望維持小國的存在。如果兩大國的關係良好，即使小國的利益不足，也能夠維持。如果兩大國的關係差，小國想走自己的路，就必須依靠實力和與兩強都建立互信的溝通。

莫大軍指出凡事都有一體兩面，需要由多角度才能了解事情全貌。（記者張庭瑜／攝影）

莫大軍則表示，不能只從正面的角度看待美國，應該從反面或多角度來思考問題，並引用胡適的話，強調要大膽假設、小心求證。他提到了古寧頭戰役的歷史背景，和蔣介石對台灣局勢的憂慮。他指出，在1950年代，美國政府幾乎要放棄台灣，而台灣的地位並不如當時杜魯門政府所想像的那麼重要。直到朝鮮戰爭爆發後，台灣局勢才發生改變。這些歷史事件提醒大眾不能只看一方面的角度，需要從多角度來思考問題。

張學海致詞時，感謝前來聆聽講座的來賓，即使在風雨中也毫不畏懼。（記者張庭瑜／攝影）

目前，台灣處於美國和中國之間的壓力下，因此需要一套自己的思想和方式來應對當前的情況，以最符合自身利益的方式來處理問題。當前政府採取了抗中保台的策略，台灣面臨著很多挑戰和困境，因此未來的選舉變得非常重要，主要關注還是在兩岸關係。