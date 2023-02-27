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南加議員擬推法案 阻止收容所錯誤撲殺動物

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
被意外安樂死的鮑伊成了該法案推動的最大動力之一。（kget截圖）
被意外安樂死的鮑伊成了該法案推動的最大動力之一。（kget截圖）

加州議員艾斯力（Bill Essayli）在2月10日（周五）擬定推出一項名為鮑伊法案（Bowie Bill）的提案，旨在保護被送往收容所的動物免於被安樂死。這項法案要求所有動物收容所在動物，被安樂死前至少提前72小時公告該決定，否則將面臨刑事處罰。此外，該法案還將推動一項國家資助的全州性研究，以解決收容所過度擁擠的問題。

這項又名鮑伊法案的背後原因，起源於紀念一隻名叫鮑伊小狗。去年年底，這隻三個月大的小狗在洛杉磯鮑德溫公園(Baldwin Park）動物中心在安排錯誤下意外安樂死，這起事故也成為了推動這項法案的原因之一。而該法除了要求所有動物收容所，在動物被安樂死前至少提前72小時發佈公告，否則將面臨刑事處罰外，該法案還將推動一項國家資助的全州性研究，研究庇護所過度擁擠背後的所有潛在問題，同時積極尋找永久解決方案。

艾斯力希望大幅減低動物撲殺率，以挽救更多無辜性命。（kget截圖）
艾斯力希望大幅減低動物撲殺率，以挽救更多無辜性命。（kget截圖）

艾斯力表示，每隻可收養的寵物都應該有機會找到一個充滿愛的家。不幸的是，很多時候許多健康、有愛心的動物在有機會被收養之前就被安樂死了。他還指出，收容所動物安樂死是過度擁擠危機的結果，因此這項法案的目的是確保動物有足夠的時間尋找家庭，並且要求收容所與救援人員和公眾合作，讓動物被收養或寄養。

鮑伊法案推出後也受到社會大眾廣泛關注，據戴維斯加州大學（UC Davis ） Koret Shelter Medicine Program 統計數據顯示，加州每年約有10萬隻動物在動物收容所被安樂死。雖然與1998年安樂死的50萬隻相比，已大幅下降，但艾斯力也遺憾表示，動保法還有更多發展空間。目前鮑伊法案已提交至州眾議會法規委員會（Assembly rules committee），預計將在未來幾個月內進行第一次政策委員會聽證會。艾斯力議員說，加州需要找到一個解決過度擁擠的方法，讓每隻動物都能有一個安全、健康、快樂的家。

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