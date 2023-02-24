橙縣元宵燈節盛大舉行 萬人同樂
第八屆橙縣元宵燈節（OC Lantern Festival） 2023年2月18日盛大舉行，上萬名各族裔男女老少熱烈參與，在四層樓高的Renee & Henry Segerstrom音樂廳內外，以音樂、舞蹈、燈謎、藝術創作、手工藝等活動，體驗歡慶農曆新年的文化盛宴。
南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭、太平洋交響樂團總經理John Forsyte及董事長Arthur Ong，代表主辦單位在開幕式致詞，歡迎來賓加入橙縣規模最大的元宵燈節，透過藝術文化共建多元包容的社區。應邀出席的貴賓包括聯邦眾議員Katie Porter代表Tony Capitelli、加州參議員Dave Min、加州眾議員Cottie Petrie-Norris、橙縣縣政委 Vicente Samiento 、Katrina Foley及橙僑中心主任蕭蓓如等人。
由南海岸中華樂團指揮何彬創作的《美猴王》在開幕式中首演，讓1700個座位的音樂廳出現爆滿盛況，還有不少人在音樂廳外觀看舞台的直播。《美猴王》原創音樂劇結合中西音樂、京劇、舞蹈、武術、動畫等元素，令全場來賓驚艷，也對演出團隊的表現由衷讚佩。
橙縣元宵燈節在Segerstrom音樂廳內安排三場精采的舞台節目，演出團體包括：南海岸中華樂團、南加中華舞團、太平洋交響樂團管樂五重奏、太平洋交響樂團青少年室內樂團、燈節樂團、燈節聯合合唱團、韓裔青年表演藝術團及越裔社區的表演社團等。
大廳的中式排樓前，高大的財神爺捧著元寶迎賓，吸引許多人排隊合影。分布在音樂廳各樓層的猜燈謎、彩繪燈籠、舞獅面具、書法示範及藝術作品展等活動，特別受孩子們歡迎。音樂廳外的廣場安排有美食餐車，並有表演團體輪流登台，示範舞獅、武術、扯鈴、國樂、大鼓、舞蹈等，近距離與民眾互動。下午3時半之後，由南海岸中華文化中心的祥龍隊出場，並帶領小朋友們戴上自己設計的舞獅面具，提著手作兔年燈籠，在廣場上遊行一周，重現亞洲各國慶祝春節喜氣洋洋的傳統。
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