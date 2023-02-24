橙縣元宵燈節盛大舉行 萬人同樂

第八屆橙縣元宵燈節盛大舉行圓滿落幕。（主辦單位提供）

第八屆橙縣 元宵燈節（OC Lantern Festival） 2023年2月18日盛大舉行，上萬名各族裔男女老少熱烈參與，在四層樓高的Renee & Henry Segerstrom音樂廳內外，以音樂、舞蹈、燈謎、藝術創作、手工藝等活動，體驗歡慶農曆新年的文化盛宴。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭、太平洋交響樂 團總經理John Forsyte及董事長Arthur Ong，代表主辦單位在開幕式致詞，歡迎來賓加入橙縣規模最大的元宵燈節，透過藝術文化共建多元包容的社區。應邀出席的貴賓包括聯邦眾議員Katie Porter代表Tony Capitelli、加州 參議員Dave Min、加州眾議員Cottie Petrie-Norris、橙縣縣政委 Vicente Samiento 、Katrina Foley及橙僑中心主任蕭蓓如等人。

由南海岸中華樂團指揮何彬創作的《美猴王》在開幕式中首演，讓1700個座位的音樂廳出現爆滿盛況，還有不少人在音樂廳外觀看舞台的直播。《美猴王》原創音樂劇結合中西音樂、京劇、舞蹈、武術、動畫等元素，令全場來賓驚艷，也對演出團隊的表現由衷讚佩。

橙縣元宵燈節在Segerstrom音樂廳內安排三場精采的舞台節目，演出團體包括：南海岸中華樂團、南加中華舞團、太平洋交響樂團管樂五重奏、太平洋交響樂團青少年室內樂團、燈節樂團、燈節聯合合唱團、韓裔青年表演藝術團及越裔社區的表演社團等。