洛藝術博物館獲贈區塊鏈收藏品

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）13日宣布獲得第一批也是規模最大的區塊鏈藝術品收藏捐贈。（LACMA提供）

洛杉磯縣藝術博物館 (LACMA)13日宣布獲得第一批也是規模最大的區塊鏈藝術品收藏捐贈，這是收藏家Cozomo de' Medici的慷慨捐贈。包括來自巴西、加拿大、中國、英國、德國、葡萄牙和美國的13名國際藝術家的22件數位藝術作品。這些作品橫跨2017年至2022年，反映自2010年以來，區塊鏈等數位潮流藝術實驗的熱潮。

雖然博物館沒有公布捐贈者身分，但收藏家Cozomo de' Medici據傳是說唱歌手Snoop Dogg，因為他是加密貨幣 和Web3(以區塊鏈等技術為核心的下一代互聯網形態)的長期支持者。

博物館表示，這些來自世界各地的藝術家作品共同講述「加密藝術運動的代表性歷史」，包括Claire Silver的人工智能(AI)藝術，Justin Aversano的NFT (非同質化代幣，Non-Fungible Token)攝影，以及第一本在以太坊區塊鏈上鑄造的主要去中心化書籍，Neil Strauss的 「Survive All Apocalypses」(2021)。

還有包括蔡國強、數位插畫家Yam Karkai及John Watkinson和Matt Hall的Crypto Punks(可收藏的數字貨幣藝術品)。這展示博物館對經NFT認證數字藝術的興趣，及其數十年來對從事數字技術藝術家投資。

博物館執行長Machael Govan表示，目前博物館擁有Tom Sachs、Erick Calderon、Jessica Wimbley和Peter Wu等藝術家的區塊鏈作品。