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洛城公車 鬥毆頻傳亂象多

記者王若然陳開、張庭瑜／洛杉磯報導
日前有人拍到在洛杉磯公車上的打架事件。（截圖）
日前有人拍到在洛杉磯公車上的打架事件。（截圖）

洛杉磯公共交通系統因安全問題一直被人詬病。地鐵上亂象頻發，有可怕鬥毆事件，還上演過「活春宮」。公車上的治安狀況也差強人意。有華人長者表示，他坐公車常遇到精神不正常的乘客，還告誡乘坐公交車千萬不要帶招搖的首飾，更不要去偏遠地區乘坐公車。

影音來源：世說新聞小組製作

與洛杉磯地鐵一樣，在網絡上有許多有關洛杉磯巴士亂象的視頻與PO文。2023年1月9日，有兩名女性在巴士上發生激烈爭吵，場面十分火爆。吵架還不算太出格，有民眾還錄到兩名非裔女子，不顧另一名白人乘客的勸架，一言不合直接上演全武行，嚇得附近乘客趕緊避讓。

洛杉磯巴士也與地鐵一樣有乘客隨地大小便行為。2023年1月20日，有民眾拍到疑似遊民在巴士上大便，該民眾寫到，在G線的巴士上，看到遊民在座位上大號，不斷有令人作嘔的氣味傳出。

更有亞裔民眾指出，曾在公車上遭非裔乘客謾罵，還含有歧視詞彙。這名亞裔民眾寫道，該女士還試圖用胡椒噴霧攻擊他和媽媽。不過該亞裔乘客沒有寫清楚，雙方為何發生衝突。

公車是很多華裔長者賴以出行的交通工具。（記者王若然／攝影）
公車是很多華裔長者賴以出行的交通工具。（記者王若然／攝影）

在華人聚集的城市，公車是不少華裔長者出行的主要交通工具。一位家住蒙特利公園市的華人大爺，1月26日上午坐70路公車返家。他說，來美國40年，自己也有車，不過為省油錢，他選擇乘坐巴士。當天他搭乘巴士去買花，在被問及公交車上是否安全時，大爺表示，這片區域還算安全，但不要去不安全的區域或偏遠區域坐巴士；不要戴任何首飾，不要拿著手機，以免引起他人搶劫歹意。此外，最好白天乘坐巴士，晚上就不要坐了。他還說，常能遇見精神有問題的乘客，但還沒遇到過打架事件。

不過洛杉磯公車系統也並不是一無是處。通過親身乘坐，發現公車平均五分鐘至七分鐘一趟，等待時間較短。單次乘坐票價為每人1.5元，相對便宜。如沒有零錢，司機還隨身攜帶巴士卡，供乘客選擇購買並充卡保留餘額，司機親民，服務又周到。

公車是很多華裔長者賴以出行的交通工具。（記者王若然／攝影）
公車是很多華裔長者賴以出行的交通工具。（記者王若然／攝影）

在蒙市，公車主要的乘客為西裔和亞裔。有不少華裔長者上下，可見他們出行離不開公車。

因多次乘客鬧事醜聞的洛杉磯公車在乘客多次投訴中，2022年決定大刀闊斧，徹底改革。 營運方決定於清潔度、硬件設備、增設人員上等徹底翻新改造。 

光是2022年的公安措施經費就增加約12.5%，2023財年用於投入提高乘車體驗的經費高達88億元，預計將增加多名站內管理人員、清潔人員，增設警方緊急聯絡亭等。還包括增設危機應對輔導課程，以確保每個站內工作人員遇上精神障礙乘客或流浪漢時，可第一時間做出應對行為，車輛中所有座椅也以皮革替換布座椅。

洛杉磯 亞裔 地鐵

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