我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

3華人參選奇諾岡市第1選區 1人退選

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾岡市議員選舉年逾八旬參選人廖偉民（左）與市民交流。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡市議員選舉年逾八旬參選人廖偉民（左）與市民交流。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡市（Chino Hills）市議員選舉，第一選區共有四人參，其中三位華人，唯一非華裔參選人是希望爭取連任的現任市長，競爭激烈。而在距離11月8日選舉日不到一周，已有一名華人參選人退選。

奇諾岡市議員選舉，第一選區參選人是：將任期屆滿的現任市長馬奎茲（Ray Marquez）；三位華人參選人，廖偉民（Waimin Liu )、王清偉（Eddied Wong）、張玉佳（Jason Zhang）。其中張玉佳表示，因身體健康原因，此次競選止步，希望在2026年再次參選市議員。

張玉佳說，爭取連任的現任市長馬奎茲，連任機會非常高，若要華人參選人當選，需要爭取到更多選票，但現在兩名華人參選，票源分散。第一選區有居民約1萬6000人，真正能夠投票的選民只有6500人左右。

參選人廖偉民年逾八旬，是所有參選者中年齡最高，他表示，不計較結果，只享受參選過程。他的競選主張是：強化社區安全，創立青年義警；防止山火災難，重獲山火保險；尊重居民權益，快速回應訴求；保持房價增值。作為奇諾岡華協創辦人，資深教育家及企業管理者，他希望能提升亞裔及華人公民意識，幫助更多亞裔民眾實現美國夢。

廖偉民表示，第一選區有亞裔選民2500人，其中華人選民1200人，但華人選民真正投票的不多。所以需要鼓勵更多華人選民積極投票，提升華人參政議政意識。

另一華裔參選人王清偉表示，他已拜訪了選民約4000個家庭，向他們宣講他的競選主張，爭取支持。他對自己的選情充滿信心，有很多正面表現；提及選民最關心的是社區治安，並對現任議員疏忽關心民眾益利表達不滿，認為議員高高在上，不體恤社區居民疾苦，反映問題不及時解決。

參選人王清偉。（記者啟鉻／攝影）
參選人王清偉。（記者啟鉻／攝影）

華人 亞裔 投票

上一則

灣區豪宅9月銷量 創2012年以來新低

下一則

亞市第3區 張勝雄、王愛琳掃街催票

延伸閱讀

新英相蘇納克首次公開談話 籲團結應對挑戰

新英相蘇納克首次公開談話 籲團結應對挑戰
世界晚報／太驚險 桂林山火汽車駛過火海 傳遭官方屏蔽

世界晚報／太驚險 桂林山火汽車駛過火海 傳遭官方屏蔽
20大禁添亂？ 桂林山火傳遭官方屏蔽

20大禁添亂？ 桂林山火傳遭官方屏蔽
藍批疫苗合約「保密30年說謊」 要陳時中退選

藍批疫苗合約「保密30年說謊」 要陳時中退選
高虹安：若拿爸媽發票向資策會請款就退選

高虹安：若拿爸媽發票向資策會請款就退選
抄襲戰波及藍綠12選將 網路聲量差距大

抄襲戰波及藍綠12選將 網路聲量差距大

熱門新聞

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國