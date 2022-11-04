3華人參選奇諾岡市第1選區 1人退選

奇諾岡市議員選舉年逾八旬參選人廖偉民（左）與市民交流。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡市（Chino Hills）市議員選舉，第一選區共有四人參，其中三位華人 ，唯一非華裔參選人是希望爭取連任的現任市長，競爭激烈。而在距離11月8日選舉日不到一周，已有一名華人參選人退選。

奇諾岡市議員選舉，第一選區參選人是：將任期屆滿的現任市長馬奎茲（Ray Marquez）；三位華人參選人，廖偉民（Waimin Liu )、王清偉（Eddied Wong）、張玉佳（Jason Zhang）。其中張玉佳表示，因身體健康原因，此次競選止步，希望在2026年再次參選市議員。

張玉佳說，爭取連任的現任市長馬奎茲，連任機會非常高，若要華人參選人當選，需要爭取到更多選票，但現在兩名華人參選，票源分散。第一選區有居民約1萬6000人，真正能夠投票 的選民只有6500人左右。

參選人廖偉民年逾八旬，是所有參選者中年齡最高，他表示，不計較結果，只享受參選過程。他的競選主張是：強化社區安全，創立青年義警；防止山火災難，重獲山火保險；尊重居民權益，快速回應訴求；保持房價增值。作為奇諾岡華協創辦人，資深教育家及企業管理者，他希望能提升亞裔 及華人公民意識，幫助更多亞裔民眾實現美國夢。

廖偉民表示，第一選區有亞裔選民2500人，其中華人選民1200人，但華人選民真正投票的不多。所以需要鼓勵更多華人選民積極投票，提升華人參政議政意識。