亞裔9參眾議員 譴責朴銀珠煽動仇亞

洛杉磯婦女抗議針對亞太裔社區的仇恨犯罪行動。（讀者提供）

連日來國會加州 45區選舉發生的種族歧視攻擊，震撼全美亞裔 社區和加州政界。九名亞裔民主黨加州參眾議員2日發表聯合聲明，共同譴責共和黨國會女眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel，也被直譯為米歇爾．斯蒂爾）對台灣背景的民主黨對手陳介飛（Jay Chen）發動的種族主義 文宣，助長排外運動情緒和針對亞裔的仇恨攻擊。

加州參議員閔大衛（Dave Min）和潘君達（Richard Pan），以及眾議員方樹強（Mike Fong）、李天明（Alex Lee）、羅達倫（Evan Low）、丁右立（Phil Ting）、Ash Kalra、Al Muratsuchi、Adrin Nazarian，共同譴責朴銀珠及其政治盟友發布的種族主義攻擊和仇外廣告，包括電視、郵件和庭院標誌等。

聯合聲明指出，朴銀珠是韓裔美國人，她與台灣裔美國人陳介飛競爭加州橙縣和跨部分洛縣城市的第45區國會議員席位。但是，在這場選舉中，朴銀珠打出種族主義競選廣告，她對美國海軍預備役少校軍官、台裔美國人陳介飛發動了毫無根據的攻擊，也是對亞裔美國人的種族主義攻擊歷史的可悲的延續。許多亞裔領袖和組織提出了擔憂，會將亞裔描繪成永遠不忠於美國的外國人。

聲明指出，過去幾年裡，我們每個人都花費了無數個小時來保護亞太裔社區，免受日益高漲的反亞裔仇恨浪潮的影響。所以，當我們看到代表加州多元化地區的亞裔民選官員朴銀珠，也在傳播同樣的反亞裔情緒和種族刻板印象，非常令人失望，因為這些情緒和種族刻板印象已經導致對亞裔社區的許多暴力和仇恨。

如果全家人逃離共產主義中國的台裔美國人陳介飛少校，也被攻擊為不忠誠的外國人，那麼，所有的亞太裔美國人，包括韓裔美國人，例如朴銀珠和州參議員閔大衛，也將會受到同樣的種族主義攻擊。此外，歷史證明，這種行為只會招致對亞裔美國人更多和更嚴重的攻擊。