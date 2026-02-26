30年房貸利率降至5.98%為3年半最低 有望激勵春季房屋買氣

我的頻道

編譯彭馨儀／即時報導
房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)26日表示，30年期抵押貸款固定利率，從上周的6.01%降至5.98%，創下2022年9月8日以來的最低水準，有望激勵春季房屋買氣。

一年前房貸利率平均約為6.76%，今年以來，一直在6%附近徘徊。直到最近連續第3周下降。

大型地產商Bright MLS首席經濟學者史杜特凡特(Lisa Sturtevant)表示，「3月通常是春季購屋旺季開始回溫，而目前利率處於三年半以來最低，今年春季購房旺季可能會異常火熱。」

貸款利率受聯準會(Federal Reserve)利率政策決策以及債券市場投資者對經濟和通膨預期影響，通常跟著10年期公債(10-year Treasury yield)殖利率的走勢，貸款機構通常以此作為房屋貸款定價的參考。

26日10年期美國公債殖利率為4.02%，低於一周前的4.07%。

房貸利率連續數月走低，推動2025年最後四個月房屋銷售回升，但房市仍處低迷。

去年，二手屋銷售量仍處於30年來低點。今年，儘管抵押貸款利率有利購屋，但上個月房屋銷售量創近四年來最大單月跌幅，年化銷售成長率也創兩年多來最慢。

房價急漲與住房短缺，讓許多人只能關注房貸利率。

根據收入與信用狀況，借貸人貸到的利率可能低於或高於目前30年期抵押貸款利率。

但是屋主反映利率須再降，才會考慮賣房。

Realtor.com數據顯示，近69%未償還抵押貸款房屋的固定利率為5%或更低，略超過一半的房屋利率為4%或更低。

而有房貸的屋主關注15年期抵押貸款固定利率，從5.35%升至5.44%。

房貸利率下降，越來越多屋主選擇重貸。

抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association，MBA)數據顯示，整體房貸申請量幾乎沒有變化，僅較前一周微幅成長0.4%。

越來越多購屋者選擇通常比30年期固定利率更低的可調整利率抵押貸款(Adjustable-Rate Mortgages，ARM)，MBA表示，上周ARM占所有抵押貸款申請件數的8.2%。

殖利率 貸款 債券

2026-02-26 20:31
