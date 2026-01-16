淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

位於倫敦金融商圈「金絲雀碼頭」、英國最高的住宅摩天大樓Landmark Pinnacle（右）。（中央社）

華爾街 日報報導，房地產 仲介機構「科威國際不動產全球豪宅」(Coldwell Banker Global Luxury)最新報告指出，大約120萬名淨資產超過500萬元的個人，未來十年將傳承共計38兆財產，在高端房地產市場產生漣漪效應；X世代(Gen Xers)與千禧世代(Millennials)民眾未來十年將在全球各地繼承大約4.6兆房地產，其中將近2.4兆房地產位於美國，某些擁有較高淨資產的家庭紛紛開始跟兒女討論繼承問題，預做決策。

富裕家庭的父母在孩子人生第一次買房時給予幫助並不是新現象，但房地產仲介表示，在高端房地產市場，如今越來越多家長不再等待孩子繼承，而是早一步出手幫孩子買豪宅。以曼哈頓 為例，豪宅交易有越來越多占比來自家族資金。

房地產仲介機構指南針(Compass)專門服務超級富豪的經紀人史萊特(Ian Slater)說，以前看到的狀況是父母幫25歲到30歲孩子購買300萬到500萬元之間的公寓，現在看到則是幫孩子買1500萬到3000萬元價格的公寓。

富豪家長為孩子購買的公寓大多集中在擁有獨立產權的康斗公寓，不是合作公寓(Co-ops)。豪宅仲介奧里葛歐(Clayton Orrigo)說，幫孩子買房時，合作公寓絕對碰不得，因為許多合作公寓管理委員會要求住戶必須證明有經濟獨立能力。

奧里葛歐分析，獨立產權公寓相對較為靈活，對於要在全球各地傳承房地產的家長來說特別理想，父母可以透過有限責任公司(LLC)或家族信託幫孩子買房，如果孩子調派到其他國家上班，公寓還能出租。他表示，富豪家庭初步看房之後，接下來房地產仲介的接洽對象就是家族辦公室。

由於傳承金額龐大，許多富豪家長已經開始跟孩子溝通。

靠創辦金融科技公司致富、家庭資產約5億元的58歲創業家卡斯特羅(Bobby Castro)說，提早規畫兒女繼承資產是因為擔心自己跟妻子建立的財富會被孩子揮霍一空。他說，曾經看過報導指出，富二代把第一代畢生心血敗光的機率超過70%，「這是令人覺得害怕的統計數字」。

卡斯特羅透過家族信託，幫每個孩子購買價格200萬元到300萬元間的房子，晚年希望與兒孫住近一些。