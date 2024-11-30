在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬
感恩節當天，康乃狄克州一戶家庭試圖在自家車庫油炸火雞，不慎引發火災，結果價值400萬元的豪宅被大火吞噬，付之一炬。
火警地點位於韋斯頓(Weston)韋斯頓路(Weston Road)40號。
猛烈的大火迅速從車庫蔓延至整棟豪宅，不久後房屋結構崩塌，救災條件嚴峻。
韋斯頓義消隊(Weston Volunteer Fire Department)與大火搏鬥16個小時，根據其在臉書發布的貼文內容，「消防員試圖救火，但因為危險的火勢和結構崩塌而受阻。」
除此之外，救火行動還受到嚴重干擾，一輛車輾過水管，導致水線一度中斷數分鐘。
當局未公布當事人身分，但根據公開紀錄，該豪宅的所有人是Tweedy, Brown總經理施拉格(Thomas H. Shrager)。
從消防隊發布的現場照片可看出，整棟豪宅陷入火海，火舌透過破碎的窗口向外竄出，濃濃的黑煙遮蔽天空。
一人在留言區發布一段影片，影片顯示下午5時左右，火光在沿路的樹木間閃爍，黑煙壟罩空中。
火災發生時間為下午4時以前。
該棟豪宅已經被認定為「無法居住」。
所幸並無人員傷亡的報告，但目前尚無法得知起火時屋內有多少人。
另有六個消防隊前來協助義消隊，里奇菲爾德消防局(Ridgefield Fire Department)在韋斯頓消防隊忙著撲滅豪宅大火期間負責鎮上服務。
火災的正式認定起因仍在調查中，但初步調查顯示是因為用油炸整隻火雞而導致。
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