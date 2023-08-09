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裝修房屋再等等 節能抵稅將生效最多可省數千元

記者顏伶如／即時報導
「降低通膨法」中的節能抵稅優惠陸續生效，裝設太陽能板的開銷有30%可抵稅。(美聯社)
「降低通膨法」中的節能抵稅優惠陸續生效，裝設太陽能板的開銷有30%可抵稅。(美聯社)

「降低通膨法」(Inflation Reduction Act，IRA)2022年夏天生效，其中包括規模90億元聯邦抵稅計畫，家庭購買電爐(electric cooktop)、烘乾機等單件商品可省數百元。華爾街日報報導，有購買或裝修計畫的民眾不妨等到抵稅新規上路。

其中與多項節能相關的抵稅新規今年陸續生效之後，許多民眾裝修房屋時，將可省下數百元至數千元開銷；加裝隔絕材料(insulation)可享最多1200元抵稅，熱泵(heat pump)可獲得最高2000元抵稅。

抵稅額度多少是根據家庭年收入計算，與居住地點也有關係，因為計畫是透過各州州政府落實。未來幾個月，各州政府將根據能源部今年7月頒布的指南公布抵稅計畫內容。乾淨能源政策策略專家薩爾-瑞納爾迪(Kara Saul-Rinaldi)說，熱泵、太陽能板、電動車(EVs)等現在已經享有抵稅及電力優惠，新規實施後將讓抵稅進一步增加，實施期間到2032年截止。

全國能源協助指導協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)指出，全美家庭今年6月、7月、8月平均能源花費比去年同期增加11%，來到578元。

薩爾-瑞納爾迪說，家庭年收入在居住地區家庭年收入中位數80%以下的低收入族群。為房屋進行節能裝休最高可獲2萬2250元抵稅。家庭年收入介於居住地區家庭年收入中位數80%至150%之間的中等收入家庭，花3萬2000元改善房屋節能條件則可獲得1萬9000元抵稅。

家庭年收入在居住地區家庭年收入中位數150%以上的高收入家庭，裝修房屋可獲4000元回饋金(rebates)以及3200元抵稅(tax credits)。以洛杉磯郡(Los Angeles County)為例，居住地區家庭年收入中位數150%以上，相當於家庭年收入14萬7300元。

薩爾-瑞納爾迪說，屋主第一步要做的就是申請家庭能源審核(home-energy audit)，審核費用500元，但可獲得150元抵稅。根據國稅局(IRS)上周公布指南，透過審核可以找出如何讓房屋以最符合成本效益的方法提高改善節能。

由於節能優惠規定複雜，屋主可以使用幾款免費應用程氏(apps)做為參考工具，例如Green Door。

低收入 華爾街 能源部

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