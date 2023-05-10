全球豪宅價格十多年來首見下跌 這地方一口氣跌了27%

萊坊的數據顯示，全球豪宅價格指數出現2009年來首度下滑。（路透）

全球豪宅價格在第1季下跌，是自金融危機以來首度下滑。

根據不動產顧問業者萊坊（Knight Frank）的資料，一項彙編46個城市頂級不動產價格的指數 在第1季比去年同期下滑0.4%，是2009年來首見下跌，這不如去年第4季的3%漲幅，逆轉多年來的上漲趨勢，也與2021年第4季見到的10%漲幅形成鮮明對比。

其中，紐西蘭的房市降溫最多，威靈頓、奧克蘭 和基督城的豪宅價格出現二位數跌幅，威靈頓的跌幅高達27%；舊金山、溫哥華分別跌10%與9%；香港、紐約與洛杉磯的豪宅價格跌幅較溫和，下跌接近1%。

萊坊定義對豪宅的定義是，價值排在市場前5%的頂級住宅。

萊坊全球研究部門主管貝利（Liam Bailey）表示：「成長減緩全然是由近期全球貨幣政策緊縮、帶動的利率大幅上揚所帶動。」

不過，也有一些城市的豪宅價格繼續上漲，例如杜拜、邁阿密都見到二位數漲幅。在杜拜，豪宅價格第1季大漲44%，這使得從2020年3月疫情 大爆發以來的房價漲幅累計達149%。

貝利表示，雖然豪宅市場在未來幾季可能承受繼續下跌的壓力，但少有跡象會重演金融危機時期的情況，當時豪宅指數從高峰到谷底跌了8.2%。