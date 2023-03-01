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全球超級富豪去年砸逾4000億美元 投資商用不動產

編譯簡國帆／綜合外電
新冠肺炎疫情與遠距辦公重創世界商用不動產市場，全球超級富豪仍聚焦投資這塊市場。（歐新社）
新冠肺炎疫情與遠距辦公重創世界商用不動產市場，全球超級富豪仍聚焦投資這塊市場。（歐新社）

新冠肺炎疫情與遠距辦公重創世界商用不動產市場，在法人紛紛撤出之際，全球超級富豪仍聚焦投資這塊市場，例如快時尚品牌Zara創辦人歐特嘉（Amancio Ortega）去年擴大投資世界各地的商用不動產，阿里巴巴共同創辦人蔡崇信也透過家族理財室，間接持有西班牙超過六家五星級飯店的股權。

萊坊（Knight Frank）1日公布的2023年財富報告顯示，富豪個人、家族理財室和少數人持股公司去年利用帳上債務較少、放眼較長期投資的優勢，共砸下4550億美元於商用不動產，首度成為商用不動產的全年最活躍買家。

這個數字雖比前年減少8％，但相較下，機構投資人的支出額同期減少28％，在規模1.1兆美元的商辦、物流站點及租房市場占比下滑，也凸顯超級富豪的長期投資展望，以及常透過不動產分散財富。

報告顯示，私人投資人去年主要聚焦於商用不動產部門的租屋市場，配置最多資金在美國，紐約仍是重鎮，也偏好2.5億美元以上的住宅不動產交易。

萊坊私人客戶顧問部門主管詹姆斯表示，私人投資人正運用資產價格重估、以及貨幣升值的優勢，由於私人投資人尋求保存流動財富的選項，這個趨勢將持續下去。

86歲的歐特嘉去年以超過20億美元，在北美和英國收購至少10處房產，包括去年9月砸超過7億美元，買下五個美國物流站點，12月以約3億美元的價格在西雅圖買進一處豪華住宅大樓。歐特嘉的家族理財室Pontegadea則拒絕評論。蔡崇信去年也透過家族理財室Blue Pool資本公司，間接持有西班牙超過六家五星級酒店的股權。

萊坊全球研究部門主管貝里指出，若觀察私人投資人收購的標的，常能發現某些切身相關的元素，以倫敦一幢商辦大樓為例，多數都是投資用，但也可能是因為家族理財室需要一個辦公室。

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