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台HOYA BIT交易所 通過BSI碳中和認證

記者藍鈞達／台北25日電
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HOYA BIT成為全球首家通過 BSI ISO 14068-1《碳中和》國際認...
HOYA BIT成為全球首家通過 BSI ISO 14068-1《碳中和》國際認證的加密貨幣交易所，BSI產品認證暨法規服務全球商務營運副總裁 Bryn Sutton（右三）與永續全球總監 Aiman Ali（右二）來台授證。由創辦人彭云嫻（左三）帶領HOYA BIT團隊領取。（圖／HOYA BIT提供）

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT（禾亞數位科技）今日宣布，已通過由BSI驗證的 ISO 14068-1《碳中和》國際認證，成為全球首家獲此認證的加密貨幣交易所。此一認證標準堪稱全球門檻最嚴苛的碳中和認證，包括微軟Google皆採用。

HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，HOYA BIT 而言，不只是一項認證，更是一個明確訊號：數位資產產業也能以國際可理解、可驗證的方式，回應市場對治理、責任與透明度的期待。當產業逐漸走向成熟，真正能建立長期價值的，不只是功能創新，更是能否持續證明自己是一個值得信任的平台。

BSI為全球第一個國家標準機構，創立於1901年，自1929年取得英國皇室特許以來長期主導全球標準制定，其認證已廣泛落地至醫療、科技、製造等各產業核心，微軟、Google 在數位治理合規上，皆將 BSI認證視為最高標準的具體體現。在BSI驗證的眾多標準中，ISO 14068-1 是目前針對碳中和門檻最高的國際規範之一，要求企業完整揭露全生命周期碳排、建立具科學依據的減量路徑，並接受第三方持續查核。

HOYA BIT自創立之初即建立跨部門碳管理機制，彭云嫻親自領銜將碳治理納入核心決策體系。在減量策略上，採用與蘋果、微軟一致的SBTi科學基礎減量方法論；碳抵換則選用Gold Standard認證專案，確保外加性與可驗證性，並優先支持具SDGs 效益的再生能源計畫。從盤查、減量到抵換的完整架構，使HOYA BIT得以通過這套全球最嚴苛標準的審核。

HOYA BIT 表示，永續不應只停留在企業端的治理與認證，也應逐步轉化為一般用戶可以理解、參與的日常行動。HOYA BIT將持續與環境部綠點計畫及更多永續企業合作，規劃推出結合數位資產與永續生活的相關活動，讓支持永續理念的用戶也能一同參與。此外，HOYA BIT亦將逐步優化平台資訊揭露方式,讓用戶在交易過程中能更清楚理解相關碳資訊，並評估提供參與碳抵減機制的多元方式，讓永續不只是平台的承諾，也能成為用戶共同參與的具體實踐。

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