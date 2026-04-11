中東危機中燃油價居高 香港航空公司著手削減運力

中東局勢引致油價波動，香港的航空公司大幅提升燃油附加稅後，開始削減運力以紓緩成本壓力。 （中通社）

中東局勢引致油價 波動，香港 的航空公司大幅提升燃油附加稅後，開始削減運力以紓緩成本壓力。香港國泰航空和香港快運都宣布，5月中開始取消部份客運航班。

國泰航空宣布，近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響，為紓緩成本上升的部分壓力，將整合少量於5月16日至6月30期間營運的客運航班。取消航班佔總數約2%，主要為區域短途航班及少量往來澳洲 、南亞及南非的航班。

國泰航空說，往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，繼續取消至6月30日。

國泰航空說，目前航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。本月初全球航空燃油平均價格每桶209美元，較2月尾大幅上升超過一倍。 國泰過去一個月盡力採取合適的方案，保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升，但仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊，削減運力是迫不得已的最後選擇。今次決定是經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低，對為顧客帶來的不便衷心致歉。

香港快運亦說，由5月11日至6月30日整合少量航班，取消航班佔總數約6%。所有受影響顧客將在下周一前接獲通知，安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。