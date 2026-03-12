中秀世界最強碳纖維 拉伸強度10倍 直徑不到髮絲1/10

中國公布自主研發、世界最強超高強度碳纖維。圖為第九屆吉林冰雪產業國際博覽會展出的中國國產碳纖維滑雪板。（新華社）

中國11日公布自主研發、世界最強超高強度T1200碳纖維，該材料單絲直徑不到髮絲的十分之一，拉伸強度卻能達到普通鋼材十倍，密度僅鋼材四分之一。目前T1200碳纖維材料正在走出實驗室，成為中國航空航天、國防軍工、新能源、高端裝備等國家戰略性產業不可或缺的「核心骨架」。

綜合香港文匯報、央視新聞報導，11日首發的T1200級超高強度碳纖維，由中國建材集團自主研發。值得關注的是，它並非實驗室裡的樣品，而是已經具備百噸級量產能力的工業化產品。這也讓中國成為全球首個實現該級別碳纖維百噸級量產的國家。

據介紹，經實驗室模擬測試，一束標準規格的T1200碳纖維可承受足以拉動兩架C919大飛機的載荷。

專家比喻，T1200級碳纖維的直徑還不到人們頭髮絲的十分之一，但其拉伸強度卻是普通鋼材的十倍，密度卻只有鋼材的四分之一，輕且堅韌的特點十分突出。

碳纖維家族中，T系列是高強度碳纖維，「T」後面的數字越大，抗拉的能力越強。T1200碳纖維是目前全球強度最高的碳纖維材料，其拉伸強度達8056 MPa，約為普通鋼材的十倍。

作為航天、航空等領域的優選材料，碳纖維可謂「剛柔並濟」，既兼備纖維的「柔」，雖細如髮絲，卻比鋼還硬。航空航天領域的飛機、衛星、火箭、空間站需要碳纖維；在民用工業領域，高端跑車、風力發電葉片、建築、機器人等都要靠碳纖維來提升性能；在體育休閒和醫療健康領域，單車、球拍、骨科植入材料、手術器械等也要用到碳纖維。因此，碳纖維也被稱為「黑色黃金」、「新材料之王」、「地表超強材料」。

這種高強度碳纖維已確定將用於低空經濟、人形機器人 等國家戰略性新興產業。原本在高端碳纖維製備領域，中國曾遭西方國家技術封鎖「卡脖子」，如今已實現逆轉。