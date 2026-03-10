中建金融強國 人大：加強AI領域立法

中國全國人大常委會委員長趙樂際9日宣布2026年修法與相關研究工作，將加強人工智慧等領域立法研究。(新華社)

中國14屆全國人大四次會議9日舉行第二次全體會議，全國人大委員上趙樂際在會上報告全國人大常委會工作，而工作報告也進一步揭露，展望未來工作，據全國人大常委會工作報告中顯示，圍繞加快建設金融強國，今年將制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

工作報告顯示，今年將圍繞促進公正司法，制定檢察公益訴訟法，修改刑事訴訟法、監獄法、海事訴訟特別程序法；圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法；圍繞生態環境保護，制定南極活動與環境保護法，修改水法、可再生能源法；值得注意的是，在AI發展下，將加強AI等領域立法研究。落實重大改革舉措，依法及時作出授權決定或改革決定。

工作報告稱，在圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制上，制定國有資產法，修改企業破產法、稅收徵收管理法、企業國有資產法、註冊會計師法、招標投標法、政府採購法、價格法、商標法、城市房地產管理法。

展望今後一年，報告提出六項內容：一是推動憲法全面貫徹實施；二是注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加註重保障和促進社會公平正義，聚焦保障「十五五」規劃貫徹實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，著力提高立法質量；三是進一步增強監督工作針對性實效性；四服務保障代表依法履職；五是積極開展人大對外交往。