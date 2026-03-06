我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

短劇霸總？外籍醉男強吻中國保潔阿姨惹議

經濟艙活該髒？西南航空傳「只清優選位」

晶片影響奇瑞星途ET5漲價 中國今年首官宣漲價汽車品牌

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受晶片漲價等一系列因素影響，奇瑞汽車旗下星途品牌宣布星途ET5上調官方指導價。(新華社)
受晶片漲價等一系列因素影響，奇瑞汽車旗下星途品牌宣布星途ET5上調官方指導價。(新華社)

受晶片漲價等一系列因素影響，中國奇瑞汽車旗下星途品牌宣布，星途ET5上調官方指導價，其中高配版本的210光學雷達智尊版車型上調人民幣5000元（約725美元）。調整後，該版本官方指導價為人民幣16.49萬元（約2.4萬美元）。

分析認為，當前全球半導體行業正經歷一輪漲價潮，覆蓋記憶體、功率半導體、MCU等多種品類，主要由上游原材料成本上漲和AI算力爆發帶來的供需失衡雙重因素驅動，並已傳導至消費電子等終端產品。

界面新聞報導，星途方面回應稱，本次調價背後有晶片漲價等一系列因素，但主要還是品牌基於長期主義戰略的主動選擇。此次價格調整，意在保障長期研發投入、產品品質與使用者服務的穩定可持續，為用戶提供可靠的高價值體驗

星途汽車成立於2019年，是奇瑞集團旗下高階品牌。去年11月28日，星途汽車發布「新奢智電中型SUV」星途ET5，新車共推出210舒享版、210光學雷達智尊版兩款配置，官方指導價人民幣14.49萬元到15.99萬元，超級置換價人民幣13.49萬元到14.99萬元。

官方當時還宣布，獵鷹700城區NOA功能終身免費使用。但在此次漲價中，用戶需支付人民幣5000元，購買這個原價值人民幣2.9萬元的完整智駕禮包，包含地平線征程®6P晶片、獵鷹700高階智駕系統、終身OTA反覆運算等。

在汽車行業，多位高管都曾表達過對記憶體漲價的擔憂。蔚來汽車董事長李斌，在今年1月初表示，今年最大的成本壓力是記憶體漲價。他指出，汽車行業是在和AI行業搶資源，現在的智慧車晶片都要用到記憶體，對於標配智駕系統的汽車，原材料的漲價和記憶體漲價是整個行業的大事。

小米集團董事長雷軍在一次直播中，提及新款小米SU7價格時說：「現在記憶體漲價是按季度在漲，上個季度漲了40%至50%，據說今年第1季還要繼續漲，按照這個趨勢，今年僅車的記憶體就要漲人民幣幾千元。」

不過，在當前汽車行業競爭異常激烈的背景下，星途汽車漲價的行為顯得十分罕見。馬年春節假期剛過，部分合資品牌便開啟新一輪價格優惠動作。廣汽本田先前宣布，為慶祝雅閣50周年，老客戶複購雅閣e:PHEV直降人民幣10萬元，僅需人民幣13.8萬元，限量1000輛。隨後上汽奧迪宣布，奧迪E5 Sportback限時放出3萬元大禮包，權益後起售價僅為人民幣20.5萬元。

除了降價，今年以來已有超20家家車企相繼發布「七年低息貸」金融政策，試圖爭搶更多的市占。其中，特斯拉已發起兩輪購車金融優惠政策。2月26日，特斯拉中國官宣，在3月31日前下單，全系車型均可享受7年超低息貸款。其中Model 3、Model Y及Model Y L三款主力車型，可額外選擇5年0息方案，貸款購車無需支付利息。

世報陪您半世紀

上一則

石油出不了荷莫茲海峽 恐飆至每桶150元…重創全球經濟

延伸閱讀

鎢價一年狂飆五倍 未來還會漲？

鎢價一年狂飆五倍 未來還會漲？
華潤、新潔能等中國功率半導體廠 集體漲價10%

華潤、新潔能等中國功率半導體廠 集體漲價10%
中國多家手機3月喊漲 將是5年來最大規模

中國多家手機3月喊漲 將是5年來最大規模
中國手機3月將集體漲價 最高上漲25%

中國手機3月將集體漲價 最高上漲25%

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40

超人氣

更多 >
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元