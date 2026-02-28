中國人行出手 抑制人民幣升值 外匯風險準備金降為0

我的頻道

記者陳湘瑾、謝守真／綜合報導
中國人民銀行27日宣布，自3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。這是人行時隔三年重啟逆周期調節工具。（香港中通社）
中國人民銀行27日宣布，自3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。這是人行時隔三年重啟逆周期調節工具。（香港中通社）

中國人民銀行27日宣布，自3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。這是人行時隔三年重啟逆周期調節工具，分析指出，上述舉措通常被視為抑制人民幣升值的信號。

受到人行新政策影響，在岸人民幣昨天應聲走跌，收盤6.8559，貶值162個基點，但累計2月人民幣對美元即期匯率從6.9486升值至6.8559，累計升值高達1.3%。

外匯風險準備金是中國人民銀行在2015年8月設立的逆周期調節工具，外匯風險準備金率越低，意味著銀行等金融機構遠期售匯的成本越低，企業在遠期市場提前鎖定外幣價格的成本越低。外匯風險準備金設立之初為20%，幾經調整均為0或20%，上次調整為2022年9月。

近幾個月人民幣持續走升，在岸人民幣26日收盤6.8397，創2023年3月23日以來近三年新高。離岸人民幣上漲超過260基點，升破6.83。由於升值速度過快，財新網認為，人行時隔三年再次動用遠期售匯風險準備金率這一工具，進一步釋出穩匯率的信號。

招聯首席經濟學家董希淼分析，下調準備金率通常被視為抑制人民幣匯率過快升值的信號。當企業鎖匯成本降低，遠期購匯需求可能會適度釋放，在外匯市場上增加對美元的需求，有助於平衡外匯供需，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防止出現單邊過度升值的預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，若後期人民幣延續較快升值走勢，其他穩匯市政策工具也可能出手，包括上調境內企業境外放款的宏觀審慎調節係數、下調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數、上調外匯存款準備金率等在內，中間價調控力度也會相應加大。

王青指出，春節後人民幣升值較快，延續2025年12月以來偏強走勢，原因包括中美經貿關係回穩、美元承壓，以及出口結匯需求加速釋放等，若出現背離基本面的急漲急跌，中國監管層的穩匯市工具出手，全年匯價預計圍繞7.0至7.2區間波動。

