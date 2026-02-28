阿里千問推出「AI眼鏡」 挑戰蘋果、Meta

阿里預計，將在2026年內推出AI戒指、AI耳機等多元化穿戴設備。（中新社）

阿里巴巴 旗下個人AI 助手千問進軍AI硬體領域，將在西班牙巴塞隆納舉行的2026年世界行動通信大會（MWC）上發布首款千問AI眼鏡，並於3月2日開啟線上線下全通路預約販售，今年將面向全球市場推出多款不同形態的AI硬體產品。

分析認為，千問AI眼鏡的推出，代表的不只是「又一款穿戴式設備」，而是端側AI、生活場景入口、以及全球智慧硬體競爭格局的變化。阿里從「服務平台」轉向「AI硬體平台」，將挑戰蘋果與Meta 的端側生態。

錢江晚報報導，阿里正將千問打造為軟硬一體、跨多種終端形態的AI助手。跳出手機的千問將能夠捕獲更多物理世界的信息，在複雜生活場景中理解用戶意圖，讓AI解鎖更多的可能性。

阿里還表示，千問C端事業群的目標是將千問打造為AI時代的用戶第一入口。千問還計畫今年內推出AI戒指、AI耳機等智能設備，並向全球市場發售，旨在覆蓋辦公、出行、汽車等場景。

這並非阿里集團首款AI眼鏡，早在去年就曾以「夸克」為名推出過G1和S1兩款AI眼鏡。對於兩者的區別，阿里工作人員解釋，夸克AI眼鏡和千問AI眼鏡的背後由同一套演算法、軟硬體團隊提供支援，只是未來後續推出的眼鏡系列將和全球品牌保持一致，改以千問為名。